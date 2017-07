Om 16 dager sparker Jonas Gahr Støre i gang Aps valgkamp i Bergen. Stedet er neppe tilfeldig. Skal de vinne regjeringsmakten må de knekke vestlandskoden.

Hvem kommer først til 85 mandater? Det er i bunn og grunn det stortingsvalget handler om. For fire år siden ble det storeslem til de borgerlige. 96–73 endte det, et pluss på 23 mandater.

15 av plusspoengene ble hentet i fylkene Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal.

– Ingen steder har Ap større potensial til å skaffe seg ekstra mandater enn på Vestlandet. Det er så mye å hente hvis det går bra, og det er også her oppslutningen skifter mest fra valg til valg, sier Johan Giertsen fra meningsmålingsnettstedet Poll of polls.

Han viser til kommunevalget for to år siden der Ap fikk nesten 38 prosent i Bergen, opp mer enn 12 prosentpoeng fra stortingsvalget to år tidligere.

Fakta: Aps muligheter Nord-Norge: Målingene viser at Aps beste mulighet for å vinne ekstra mandater er i Troms, men kan også fort tape ett i Nordland. I Finnmark tyder alt på staus quo. Det beste Ap trolig kan håpe på er at Sp vil kapre borgerlige mandater. Trøndelag: I nordfylket viser de fleste målingene stillstand, det vil si ett mandat til Ap. Utfordres av et sterkt Sp. Større muligheter for fremgang i sør. Østlandet: Veldig mange mandater å kjempe om. Bør være fornøyd hvis de klarer å beholde dagens tre stortingsplasser i Telemark. Gode muligheter for å vinne ett ekstra i Buskerud, Vestfold og Østfold. Oslo og Akershus virker mer krevende.

To ekstra i Hordaland?

La det være sagt med en gang: Skal en vinne et stortingsvalg må en lykkes over hele landet. Og det handler ikke bare om å vinne flere mandater enn sist. Et vunnet mandat i Hordaland er lite verdt for Ap hvis de mister ett i Telemark.

Hommedal, Marit / NTB scanpix

Samtidig er det også en kjensgjerning at i noen fylker er det lettere for Ap å kapre et ekstra mandat enn andre. Flere av dem ligger i vest.

Hordaland: Her fikk Ap fire mandater sist. På målingene har imidlertid resultatet variert fra seks til fire. Ap må bli størst og få en oppslutning på rundt 28 prosent for å vinne et femte mandat. Tipper de 30 prosent er et sjette også innen rekkevidde.

Rogaland: Aps dårligste fylke sist med 22,6 prosent oppslutning og tre mandater. Har fått Hadia Tajik som sin toppkandidat, noe som neppe vil være negativt. Har hatt fire og fem mandater på alle målinger siden 2014.

Vest-Agder: Her får det partiet som blir størst to faste distriktsmandater. Sist var det Høyre. Meningsmålingene taler imidlertid i Aps favør.

Møre og Romsdal: Ved forrige valg fikk Høyre, Ap og Frp to mandater hver. Må bli størst og stige noen få prosentpoeng for å sikre seg det tredje mandatet.

Sogn og Fjordane: Det eneste fylket på Vestlandet sist der Høyre ikke ble størst. De rødgrønne kan denne gangen stikke av med alle de faste mandatene, men det forutsetter at Ap eller Sp blir drøyt dobbelt så store som Høyre. Meningsmålingene går i favør Sp.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Problemområde

Johan Giertsen fra Poll of polls mener at nøkkelen for Ap-suksess i vest er å bli det største partiet i fylkene, noe de ved forrige valg kun klarte i Sogn og Fjordane. Da var Høyre størst i de fire andre omtalte fylkene.

– Det er viktig å bli størst. Da kan en ofte skaffe seg et billig sistemandat, sier Giertsen.

Han peker på at Ap har tradisjon for å være størst i Hordaland, og at det er bare å forberede seg på en masse besøk av Ap-leder Jonas Gahr Støre fremover.

– På Vestlandet ble de nest størst sist. Ap er ikke glad i å være nest størst, uansett sted, sier Giertsen.

Et moment som taler mot Støre og Arbeiderpartiet er imidlertid valgstrategien de i lengre tid har brukt.

– Ap hadde nok håpet at ledighetsproblematikken skulle bli viktigere enn den ser ut til å bli. Det ville ha hjulpet dem mye, spesielt på sørvestlandet. Dette er et område de har slitt ekstra mye oppslutningsmessig, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen med henvisning til Rogaland og Vest-Agder.

Her har Frp og Høyre byttet på å være største parti ved de tre siste stortingsvalgene.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Vestlandsturné

Det er imidlertid ikke grunn til å tro at Støre kommer til å bruke all sin tid i vest. BTs gjennomgang viser at Aps muligheter til å vinne ekstra mandater også er store rundt Oslofjorden, og da spesielt i fylkene Østfold, Vestfold og Buskerud.

I de mer grisgrendte østlandsfylkene, Trøndelag og Nord-Norge er situasjonen langt mer krevende. Dette skyldes blant annet at mandatene det kjempes om er færre, og at det derfor kreves større endringer i oppslutningen for å få resultat.

Men det er også andre forklaringer ute og går.

– I indre deler av Østlandet og Trøndelag har velgerne ofte en høyere terskel før de skifter parti enn de har på Vestlandet, sier Johan Giertsen.

Søndag 23. juli starter Ap sin nasjonale valgkamp med grillfest, hopeslott og Sondre Lerche på Cornerteateret i Bergen. Dagen etterpå drar hele partiapparatet på turné ned Vestlandet. 11. september er det valg.