Første moderne to etasjers betonggarasje i Norge

Med ladestasjon for elsketriske biler!

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Foto: Bergen Atelier KK.

Bergens Automobilcompagni AS ble anlagt av Olaf A. Mathisen og Robert Fredriksen. Mathisen hadde tidligere drevet vognmannsforretning før han dedikerte seg til biler.

Fredriksen hadde vært i USA og jobbet i bilbransjen før han dro hjem til Bergen. I 1913 fikk firmaet bygget den første moderne to etasjers betonggarasje i Norge i Dankert Krohns gate 1.

Bygget hadde plass til 40-50 biler med mulighet for å fylle bilene med bensin eller gass, og merk dere - ladestasjoner til elektriske biler!

Verkstedsdelen, som dere ser bilde av her, hadde ifølge reklamen førsteklasses fagmenn. Det kan godt tenkes at å være mekaniker på begynnelsen av 1900-tallet må ha vært et spennende og ettertraktet yrke, med en ny spennende bilpark som skylte innover landet. Ikke minst ser det ut som det var muligheter for å bygge opp biler fra grunnen av!

Kilde: Norges Handel-sjøfart og industri i tekst og bilder