Ekstremværet «Knud» kan skape trøbbel for bilister, fly og ferger.

I dag ble det klart at uværsvarselet for Hordaland er oppjustert til full storm noen steder.

Andre steder i landet er farevarselet oppjustert til rødt nivå. Rødt er nivået for ekstremvær der det er fare for store ødeleggelser eller fare for at liv går tapt.

Ekstremværet har fått navnet «Knud».

Fredag er utfartsdag for mange. Slik kan uværet påvirke reisende i Hordaland:

VEIENE:

Fjelloverganger:

Det er forventet sterk vind og mye nedbør i hele fylket. Det er meldt snø og synkende temperaturer utover ettermiddagen og kvelden. Det gir fare for kolonne og stengte veier på fjellovergangene.

Lavlandet:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hevet farenivået for skred i Hordaland til gult for både fredagen og lørdagen:

«Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt», står det i varslet.

Foreløpig går trafikken som normalt på veiene i Hordaland, men veioperatør Hanne Norheim i Vegtrafikksentralen forventer at trær kan blåse over ende i løpet av kvelden.

– Folk må ellers sikre sine egne ting, slik at vi ikke får trampoliner og bosspann som blåser ut i veien, sier Norheim.

FØLG SISTE NYTT OM EKSTREMVÆRET «KNUD» HER.

BROENE:

Det skal mye til for at broene stenger i Bergen og omegn. Det skjer som regel når vinden når over 25-30 meter i sekundet. Det er ikke varslet i kveld.

Blir det veldig kraftig vind, altså opp mot 20-25 meter i sekundet, kan biler med tilhengere og motorsykler bli stoppet.

Det er ventet opp i full storm sør i Hordaland. Der er det større fare for at broer kan stenges.

YR

FERGENE:

E39 ferjesambandet Mortavika-Arsvågen i Rogaland melder om at de vil innstille sambandet i kveld fra klokken 18:00.

– I øyeblikket har vi ingen kanselleringer i Sogn og i Hordaland, sier regionsjef Inge André Utåker i Norled i 14.30-tiden fredag ettermiddag.

Ferjestrekningen Breistein - Valestrand på fv 567 er innstilt pga. tekniske problemer, melder Veitrafikksentralen på Twitter.

TOG:

Fredag ettermiddag er det foreløpig ingen problemer verken på Bergensbanen eller Vossebanen. Togene går som normalt inntil videre.

– Bane Nor overvåker situasjonen, sier Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i NSB.

Medievakten hos Bane Nor, Randi Folke-Olsen, forteller at de har kalt inn flere folk enn vanlig på jobb denne helgen. De har også ansatte i beredskap, dersom det skulle oppstå problemer.

– Hvis det kommer veldig mye vind eller vann, eller en kombinasjon av dette, vil det kunne gi problemer, sier hun.

FLY:

KLM har innstilt fly Bergen til Amsterdam i dag, men ellers ser flytrafikken foreløpig ut til å gå som normalt på Flesland, ifølge Avinors oversikt.

En rekke Widerøe-fly er innstilt, men det har ikke med været å gjøre, men skyldes mangel på mannskap og tekniske problemer, ifølge selskapet.

Lufthavndirektør Aslak Sverdrup på Bergen lufthavn Flesland sier at vindretningen fra nord er gunstig med tanke på flytrafikken.

Han forventer normal trafikk første del av kvelden, men sent i kveld ventes vindretningen å snu til vestlig vind.

– Vi gjør en del forberedelser i forhold til hvordan vindretningen vil påvirke logistikken på landsiden. I tillegg har vi festet løse gjenstander, sier Sverdrup.