Ikke lenger håp om å finne mennesker i live

Letemannskapene tror ikke lenger det er mulig å finne overlevende etter skredet i Gjerdrum.

Karoline Risnes

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt sier at man ikke lenger har håp om å finne overlevende i skredet i Gjerdrum.

Det sa en preget politimester på en pressekonferanse klokken 15.

Politiet opplyser at de vil fortsette å lete etter de som er savnet.

Det er opprettet en undersøkelsessak hos politiet. Det vil nå arbeides med å legge en plan for det videre søket etter omkomme.

– Har gjort alt i vår makt

Søket ble satt på vent etter at det gikk et nytt, mindre skred, i rasområdet tirsdag formiddag.

– Vi har undersøkt alle områder der det var mulig å tenke seg at noen kunne overleve. Vi har gjort alt som står i vår makt. Men denne naturkatastrofen har hatt betydelige krefter i raset. Vi ser at de som har omkommet har omkommet relativt raskt, sa Øystese ved 15-tiden.

Søket går nå over i en annen fase, der mannskapene vil jobbe for å finne alle som er savnet.

Politimesteren lover at de vil gjøre alt i sin makt for å hjelpe inbyggerne i Gjerdrum tilbake til et noenlunde normalt liv igjen.

– Et hardt slag

– Dette er et hardt slag. Men vi har ventet på det, sier en dypt preget ordfører, Anders Østensen (Ap).

Det er nå nesten en uke siden skredet rammet Gjerdrum. Syv personer er så langt funnet omkommet i skredet, mens tre personer fremdeles ikke er gjort rede for.

– Det er veldig tungt å tenke på alle som er rammet. Dette er de tyngste sidene ved dette, og jeg er dypt preget, sier Østensen.

Forutsetningene for å finne overlevende i skredområdet har vært muligheten for luftrom, med en viss grad av isolasjon. Det er kaldt og det har gått mange dager, forklarte innsatsleder for helse, Fridtjof Heyerdahl, under pressekonferansen.

– Nå er det utelukket at vi kan finne flere steder hvor man kan overleve, sa Heyerdahl.