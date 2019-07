BT ble med på en guidet tur.

Tre cruiseskip ligger til kai ved Bontelabo. På kaien står fem «Hop on – Hop Off»-busser og venter. Turistene strømmer til, og bussene fylles fort opp.

Bergen viser seg fra sin beste side. Byen bader i sol. Turistene har satt de røde øreproppene som de får utdelt i ørene og stilt dem inn på korrekt språk. Med kartet fremfor seg følger de nøye med.

Bussen svinger langsomt ut fra Bontelabo, i retning Bryggen. Stemmen i øreproppene begynner å fortelle.

Knipser i luften

Dobbeltdekkeren kjører forbi Håkonshallen, Fisketorget, langs Strandkaien ut mot Akvariet og Nordnes før bussen kjører opp til Høyden hvor den snur. Herfra kjører den videre til Fisketorget.

Bård Bøe

Turistene peker, prater seg imellom og nikker til fortellerstemmen i øreproppene. De strekker hender med kameraer opp i luften og knipser rundt seg, i takt med hva som blir fortalt på øret. Noen reiser seg. Opp og ned, opp og ned, etter hvert som bussen passerer nye steder.

Enkelte går av på stoppene. Andre kommer på. De fleste sitter igjen og blir med videre.

Bergen på en dag

Fra Fisketorget kjøres turistene videre opp til Fløibanen.

Her går Jim og Joan O’Connor av. De vil ta Fløibanen opp, se på utsikten over byen og ta seg en matbit før de reiser videre med cruiseskipet til Flåm.

Bård Bøe

– Vi er her bare i én dag. Vi er på et cruise som har gått fra Southampton til Norge og Island. De hadde et presentasjonsshow om Bergen på båten, men jeg visste ingenting om Bergen før vi kom hit, forteller Jim O’Connor.

– Jeg var på en busstur til Skandinavia på 70-tallet. Da var jeg innom Bergen, men jeg husket ingen ting. Det har nok endret seg mye siden den gang. Det er så flott her, det er veldig rent, sier Joan O’Connor.

De forteller at på den korte tiden de har vært her, har de likt seg.

– Det er fine, gamle bygninger her. Det er godt de blir bevart, det er tydeligvis mye historie i denne byen, sier Jim O’Connor.

Paret har vært gift i 40 år. Det er første gang de er på cruiseferie.

– Det mest interessante har vært å se bygningene, gatene og havnene her i Bergen. Vi synes det er fint å være på cruiseferie, forteller de.

Bård Bøe

– Mye graffiti

Bussen kjører videre fra Fløibanen, innom Mariakirken og ut igjen til Bontelabo. Kathy Miller, Richard Miller, Sue Mattison og Gerry Mattison klatrer ned trappene fra andre etasje på bussen og stiger ut. De er på vei bort til en ny buss, som går om ikke lenge.

– Nå har vi tatt runden hvor vi har lært om byen. Nå vil vi bare se oss omkring, også kan vi gå av og på, sier Kathy Miller.

Reisefølget er fra Idaho og er også på cruiseferie i Norge. De har fem timer på seg til å se Bergen.

– Dette er den reneste byen jeg noen gang har sett, sier Kathy Miller.

De andre nikker.

– Det er helt utrolig. Det er ligger ikke noe søppel rundt omkring i gatene, det er vi ikke vant til, sier Sue Mattison.

Bård Bøe

De synes Bergen er en fin by, til tross for at de ikke har vært her så lenge.

– Det var mye graffiti her, det reagerte vi litt på, Sier Sue Mattison.

– Og vi synes bygningene er fascinerende. Det er så trangt mellom mange av dem, det ser ut som om det omtrent akkurat går an å gå mellom flere av bygningene, sier Kathy Miller.

Også de hadde fått med seg presentasjonen av Bergen på cruiseskipet.

– Vi visste at dette var den tidligere hovedstaden i Norge og at det er mye historie i denne byen, men utenom det visste vi ikke så mye før vi kom hit, sier Richard Miller.

Reisefølget skal innom Flåm, Ålesund og Geiranger før de forlater Norge.

– Nå skal vi først se litt mer av Bergen. Vi skal ta bussen på nytt og hoppe av der vi vil, nå har vi fått med oss den historiske delen, så nå vil vi se byen, sier Richard Miller.