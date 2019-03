Saken får ingen konsekvenser for VGs sjefredaktør Gard Steiro.

VG har avsluttet arbeidet med rapporten om avisens håndtering av saken med videoen av Trond Giske.

VG-journalist Lars Joakim Skarvøy tar et halvt års permisjon med lønn etter saken. Saken får ikke konsekvenser for sjefredaktør Gard Steiro.

– Jeg har ansvar for å ivareta uerfarne kilder som ikke har hatt kontakten med medier før. I denne saken så ivaretok jeg ikke jeg Sofie på en god måte, sier Skarvøy til NRK like før pressekonferansen.

Til NRK sier Skarvøy at kvinnen forteller en annen versjon nå, og avviser at han har fabrikkert et sitat.

Oppretter offentlig logg

Etter saken skal VG nå opprette en egen offentlig logg som til enhver tid er «løpende oppdatert med feil og etterfølgende korreksjoner. Her skal også VGs beklagelser loggføres, slik at man kan gå tilbake i tid og få en full oversikt».

I VGs rapport står det at VG har sviktet i håndteringen av Sofie som kilde og intervjuobjekt, de konkluderer med at det har vært for svak ledelse og kvalitetskontroll, manglende bredde i kildene og at de kom med en for utydelig beklagelse både overfor Sofie og Trond Giske.

– Rapporten slår fast at jeg har gjort personlige feil, og den kritikken tar jeg på dypeste alvor. Artikkelen burde ikke vært publisert, og burde vært beklaget tidligere, sier Steiro.

Sjefredaktør i VG har styrets tillit

Han ønsker ikke å trekke seg etter Giske-saken.

– Jeg opplever å ha styrets og redaksjonens tillit, sier Steiro på pressekonferansen.

– Arbeidet slutter ikke med denne rapporten. Rapporten er starten på et forbedringsarbeid som jeg er overbevist om at vil gjøre VG bedre, avslutter Steiro.

Fredrik Hagen/ NTB scanpix

Styreleder Torry Pedersen sier at to advokater som har bistått i utarbeidelsen av rapporten.

– Vi har forståelse for at flere har reist kritikk mot at det har tatt lang tid å komme hit, sier Pedersen innledningsvis på pressekonferansen.

Har gjort flere endringer

Etter publisering har VG gjort flere endringer i saken. Først la avisen inn en beklagelse, deretter fjernet de den ene delen av sitatet til kvinnen og deler av beskrivelsene av dansevideoen.

– Beklagelsen kom for seint, sier VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken på pressekonferansen.

I kveld melder DN at VG også har fjernet bekymringsmeldingen som ble sendt til Arbeiderpartiet vedrørende Giskes oppførsel på videoen.

Avisen begrunner det med at «den inneholder opplysninger det ikke er dekning for, og som skaper et feil inntrykk av hendelsen».

Prøvde å endre sitater

Dekning av den seks sekunders lange dansevideoen fra Bar Vulkan på Grünerløkka i Oslo har møtt hard kritikk.

Saken om dansevideoen ble skrevet i konteksten av andre varsler Arbeiderpartiet har mottatt om atferden til Trond Giske.

Kritikken kom i kjølvannet av at kvinnen i videoen kritiserte VGs metoder i et lengre TV 2-intervju.

Der forteller Sofie om sitt møte med VG-journalist Lars Joakim Skarvøy 21. februar, og hvordan hun flere ganger forsøkte å få journalisten til å endre sitater hun mente var feil.

Berit Roald/ NTB scanpix

Dette er Giske-saken

17. februar: Trond Giske (Ap) og lederen av valgkomiteen i Trøndelag Ap, Jorodd Asphjell, er på Bar Vulkan i Oslo, der Giske blir filmet dansende med en ung kvinne. Mot kvinnens ønske blir videoen delt, blant annet med medlemmer av Fagforbundet.

18. februar: Giske kunngjør at han stiller som kandidat til nestledervervet i Trøndelag Ap. Samme dag sender to tillitsvalgte i Fagforbundet, Knut Sandli og Terje Ferstad, en bekymringsmelding om dansevideoen til partisekretær Kjersti Stenseng.

20. februar: Giske blir enstemmig innstilt som fylkesstyremedlem og medlem av arbeidsutvalget i Trøndelag Ap.

21. februar: VG publiserer en artikkel om dansevideoen, og der siteres kvinnen på at «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye.» Overfor NRK understreker hun at situasjonen ikke var ubehagelig og at hun opplevde det hele som uproblematisk.

22. februar: Giske trekker sitt kandidatur til arbeidsutvalget i Trøndelag, og valgkomiteen vraker ham til alle verv.

27. februar: Fagforbundet i Oslo starter en intern gransking av Sandli og Ferstad som sendte bekymringsmeldinger.

14. mars: Både Sandli og Ferstad trekker seg fra sine verv i Fagforbundet.

20. mars: I et intervju med TV 2 retter kvinnen kraftig kritikk mot VGs behandling av henne. Hun hevder avisen med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen. VGs sjefredaktør Gard Steiro beklager saken.

21. mars: VG har krisemøte, avisen tar selvkritikk, journalisten får ikke lenger jobbe med egne saker. Samtidig påpeker Jorodd Asphjell at beslutningen om å vrake Giskes kandidatur ble direkte påvirket av dansevideoen og VGs artikkel.

27. mars: VG legger frem sin interne gransking av saken.

For ordens skyld: Gard Steiro er tidligere sjefredaktør i Bergens Tidende, og BT er en del av samme konsern som VG.