På sin første reise alene ble Søren Vindfelds tvillinger (6) sittende fast i København på grunn av streiken. Nå har SAS sperret muligheten for at barn får reise alene mens streiken pågår.

Tvillingene fra Bergen hadde gledet seg lenge til å reise alene med fly for første gang for å besøke farmor og farfar i København. De fløy til København onsdag, men så ble de rammet av streiken da de skulle hjem til Bergen.

Når barn reiser alene kan ikke billettene bookes om på nett, det må gjøres på telefon.

– Det har vært umulig å komme i kontakt med SAS på telefon eller chat siden streiken begynte, sier Søren Vindfeld. Han og konen har sittet i telefonkø i timevis siden fredag, uten å få kontakt med noen i SAS.

Søndag satte han seg i bilen for å kjøre de 13 timene til København for å hente sønnen og datteren. Da han hadde kjørt i to og en halv time fikk hans kone omsider tak i Widerøe, og fikk booket billetter til barna der.

– Jeg er kritisk til at SAS ikke har kontaktet oss som har barn som reiser alene, siden de har spesielle billetter som ikke kan bookes om på nett, sier Vindfeld.

SAS: Ekstrem situasjon

– Vi beklager veldig, samtidig som jeg håper på forståelse på at det er en ekstrem situasjon. 280 000 passasjerer er rammet av streiken til nå, vi snakker om volumer som er så enorme at det er vanskelig å imøtekomme alle med gode løsninger og svar på telefon så raskt som man vil, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Normalt er det mellom 500 og 800 barn som reiser alene med SAS i Norge en vanlig helg. Barn kan reise alene etter fylte fem år.

– Da vi skjønte at det kunne bli streik la vi inn en embargo, altså en sperre, på barn som reiste alene fra fredag morgen. Barn som kom til flyplassen da fikk beskjed om at de ikke fikk reise alene, og det er ikke mulig å bestille reiser til barn alene så lenge streiken pågår, sier Johansen.

Det er fortsatt noen få SAS-flyvinger som går som normalt, men ingen av disse tar med seg barn som reiser alene.

Dersom det er barn som har reist alene før sperren trådte i kraft og ikke kommer seg hjem, er Johansens beste råd til foreldrene å kontakte andre selskaper, som Widerøe.

Fakta: Fakta om SAS-streiken * Pilotene er samlet under paraplyen SAS Pilot Group. Gruppen omfattes av fagforeningene i Sverige og Danmark samt to fagforeninger i Norge, som er LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene som er organisert via Parat. * Meklingen i Norge startet onsdag 24. april. Fristen gikk ut ved midnatt natt til fredag 26. april. * Etter mekling fem timer på overtid ble det brudd, og streiken var et faktum. Streikeuttaket * Norge: 545 piloter organisert i Norsk Flygerforbund og Parat. * Sverige: 492 piloter organisert i Svensk Pilotförening. * Danmark: 372 piloter organisert i Dansk Pilotforening. * Totalt: 1.409 piloter i Norden Innstilte avganger og rammede passasjerer * Fredag: 673 innstilte avganger – 72.300 rammede passasjerer * Lørdag: 329 innstilte avganger – 33.912 rammede passasjerer * Søndag: 587 innstilte avganger – 63.360 rammede passasjerer * Mandag: 667 innstilte avganger – 60.813 rammede passasjerer * Tirsdag: 546 innstilte avganger – 48.949 rammede passasjerer * Totalt: 2.802 innstilte avganger – 279.334 rammede passasjerer Kilder: NTB, SAS, Parat

SAS-ansatte til legevakten

Informasjonssjefen ber om forståelse for at selskapet gjør så godt de kan i en vanskelig situasjon.

– Vi har omdisponert mannskap til å svare på telefoner og jobbe i førstelinjen, og har hatt forsterket mannskap hele helgen. Likevel er det umulig å svare på alle henvendelser forårsaket av denne ulykksalige streiken, sier han.

I løpet av helgen ble noen SAS-ansatte sendt til legevakten på grunn av påkjenningen med å bli skjelt ut av rasende passasjerer.

– Vi har også fått meldinger om at folk gråter på jobb. Jeg ber passasjerene huske på at de som er på jobb ikke er i streik, det er tvert i mot folk som jobber seg halvt i hjel for å hjelpe de som er strandet på grunn av streiken, sier Johansen.

Tvillingene kommer hjem mandag

Søndag kveld ble han selv angrepet av en rasende passasjer mens Johansen ble intervjuet av TV2 på Gardermoen.

– En sint mann kom bort til meg og tok meg hardt i armen, mens hans skjelte meg ut for å lyve på tv. Det har jeg aldri opplevd før, sier informasjonssjefen.

For Søren Vindfelds barn løste situasjonen seg til slutt. De flyr hjem fra København mandag, med en fire timer lang mellomlanding underveis. Da blir de passet på av en flyvertinne fra Widerøe, før de flyr til Bergen mandag kveld.

– Det blir godt å få dem hjem, sier Vindfeld.