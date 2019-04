PÅ HJUL: BIR Nett er en av pilotkundene som tester ut de elektriske sparkesyklene i Bergen. Selskapet som har ansvaret for bossuget i Bergen, har kontorer i Valkendorfs gate, men med bossugterminalen i Jekteviken og en rekke nedkastpunkter over hele sentrum å drifte, er de mye på farten. – Før gikk vi mye til fots, eller kjørte bil. Det er mye raskere for oss å komme seg rundt på disse. Og gøyere, sier Lars Petter Jørgensen som er driftsteknisk ansvarlig i BIR Nett. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen