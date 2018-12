«Dette er ikke ditt stolteste øyeblikket», mumlet jeg til meg selv. Utgangsdøren lot seg ikke åpne, og det var min feil. I et forsøk på å gjøre døren enklere å lukke hadde jeg gjort den umulig å åpne.

Frustrasjonen over egen udugelighet gikk over til sinne, og jeg ba døren ta en lengre ferie på et varmere sted. Guttungen kom ned fra stuen for å se hva jeg var sint for denne gangen.

Da han forsto at jeg hadde blokkert hele familien inne, så han på meg med en blanding av forakt og skadefryd. Denne muligheten kunne han ikke la passere.

«Nå var du en tyl, pappa».

Han hadde helt rett. Jeg hadde fart tåpelig frem, jeg hadde overvurdert mine egne evner til å fikse ting. Jeg trodde at å justere en dør kun var å skru på noen skruer til det ordnet seg. Jeg skulle selvsagt ha undersøkt litt før jeg fant frem skrujern og pågangsmot.

Klassisk tyl.

Første gang jeg ble kalt tyl, fortøyde jeg en båt for stramt på flo sjø. Da sjøen fjæret, gikk det som det måtte gå. Båten hang i fortøyningene. «Ditta burde du ha tenkt på, no va du tylen», sa min onkel.

«Hva er en tyl?» spurte jeg. «Da e ein som begår tylefakte», fikk jeg til svar.

Tyl er en som begår tåpelige handlinger, uten at vedkommende nødvendigvis er dum eller idiot. Tylen skulle, og burde, visst bedre. Kunstneren Oddvar Torsheim forklarer tyl med at det er en intelligent tosk.

Man kunne ikke bygge et samfunn med for mange tyler. Engelskmennene sendte sine kriminelle til Australia, sogningene sender tylene til Bergen. Det er nok den egentlige grunnen til sentraliseringen.

Få ord gir meg like mye glede å bruke som tyl. Gjør noen en mindre alvorlig tåpelighet, brukes tyl for å fortelle at tyleskapen er registrert. På samme måte som man sier prosit om noen nyser.

I motsatt ende egner tyl seg godt å brøles ut når noen gjør noe alvorlig dumt, som å kjøre en båt på land. T-en formelig spyttes ut, før du skriker ut y-en i ren forakt og avslutter utbruddet med en overraskende lang l-lyd.

Ingenting vekker så stor glede i Sogn som historier om andre folks tylefakter. Møter du en sogning som starter samtalen med «Pina meg te tyl», er det bare å finne frem godstolen. Da skal du få siste nytt fra tylefronten.

Jeg var i ferd med å bli den neste historien som skulle fortelles. Minuttene gikk, døren rikket seg ikke, panikken meldte seg. Måtte jeg ringe etter hjelp? Måtte jeg fortelle min kone hva jeg hadde klart? Aldri!

Jeg tok rennefart og lot det stå til. Døren gikk opp med et brak. Jeg har aldri vært så glad for å klare å åpne en dør før. Det er godt at jeg bor i byen, for livet på bygden er ikke noe for tyler som meg.