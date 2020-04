Hei, Kari! Primærbolig er den boligen som du bruker som din faste bolig, ditt hjem. Sekundærbolig er all annen boligeiendom som ikke kan karakteriseres som primærbolig eller fritidseiendom. Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din bolig sin beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Beregningen bygger på opplysninger om boligens areal, beliggenhet, alder og type. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. For 2020 settes formuesverdien av primærboliger til 25 prosent av boligverdien og for sekundærboliger til 90 prosent av boligverdien. Du finner utfyllende informasjon om temaet her.