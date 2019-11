Slik ser «Helge Ingstad» ut i dag

Ett år etter havariet er KNM «Helge Ingstad» en skygge av seg selv.

Inntil 8. november i fjor var fregatten marinens stolthet: Ett av fem fartøyer i Fridtjof Nansen-klassen, og deltaker i Natos stående maritime styrke.

I dag ligger KNM «Helge Ingstad» ved kai på CCB-basen på Ågotnes, flekkete av rust og med et gapende sår i siden.

Fredag klokken 11 legger Havarikommisjonen frem en granskingsrapport om havariet.

TREFFPUNKTET: Flere av mannskapet var på lugarene sine like bak der tankskipet traff. Alle de 137 om bord slapp fra det med livet i behold. BÅRD BØE

KNM «Helge Ingstad» ble totalskadet etter kollisjonen med tankskipet i Hjeltefjorden. Fregatten kommer ikke til å seile mer, har regjeringen bestemt.

Å reparere fartøyet ble anslått å koste 12–14 milliarder kroner, og ta fem år. Å anskaffe en splitter ny fregatt blir én milliard kroner billigere, ifølge estimatet fra Forsvarsmateriell.

I flere måneder etter havariet ble skipet liggende og gnure mot svabergene i Øygarden. I dag viser render av rust og maling hvordan fjæresteinene og bergingskjettingen har gnagd på stålet.

Den 45 meter lange flengen langs siden er delvis lappet sammen, men fremdeles er det mulig å se rett inn i skipets indre der «Sola TS» traff skroget.

RIBBES: Det pågår fremdeles arbeid om bord mens fregatten ligger til kai ved CCB-basen. Mye av utstyret om bord plukkes ut og blir gjenbrukt. BÅRD BØE

Forsvarsmateriell har fått i oppdrag å avhende fartøyet. Å destruere skipet er beregnet å koste mellom 50 og 100 millioner kroner. Da er salgsverdien av skrapmetall og gjenstander som kan gjenvinnes trukket fra.

Fartøyet er for lengst ribbet for sensitivt militært utstyr og våpensystemer. Nå jobber mannskaper med å demontere annet materiell som kan gjenbrukes. Mye av det vil ende opp som reservedeler for de andre fregattene.

Forsvaret vil ikke røpe detaljer om fartøyets konstruksjon, og det er derfor ikke aktuelt å selge det, opplyser kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

VRAKET: KNM «Helge Ingstad» har hatt sin siste seilas. Nå skal havaristen destrueres. BÅRD BØE