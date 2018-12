Vestlandshumoren

På eit julebord eg var på, fekk eg ein interesssant kompliment frå ein austlending. Noko sånt kunne aldri nokon vestfrå funne på å seie. Det var nemleg alvorleg meint.

«Du er veldig god på sånn ironi», sa austlendingen.

Eg smilte (ironisk) og gøymde desse orda i hjarta mitt. Det er nemleg ikkje kvar dag ein austlending seier noko ein kan humre av.

Det er på mange vis eit djupt kulturgap mellom aust og vest her i landet. Gapet handlar mellom anna om humor. Det er ikkje det at dei ikkje har humor inni Oslo. Humoren er bare litt annleis.

I Oslo kan ein seie ting som «nå koser vi oss» - og meine det. «Så hyggelig», kan dei seie, utan ein einaste sarkastisk undertone.

Hvis noko skal vere morosamt, markerer østlendingen gjerne tydeleg med latter. Her vest er det i overkant mykje. Det får halde med eit smil som knapt kan merkast.

I førjulstida for nokre år sidan dukka ein ny nettstad opp: perfektjul.com.

Presserande julespørsmål blei drøfta: Korleis få ungen til å sjå takksam ut? Korleis bruke høgtida til effektiv nettverksbygging? Og ikkje minst: Kva gjer du med au pairen på julafta? Dei med ekstra høge ambisjonar kunne hive seg på treningsprogrammet «Go for Lucia».

Greia var å hjelpe folk til eit ironisk og avslappa forhold til jula.

To ting med dette var overraskande: At sjølvaste Kirkerådet sto bak. Og dei surmaga reaksjonane.

To sokneprestar (austlandet) meinte det var smaklaust. Dei var ikkje motstandare av humor, sånn prinsipielt («Vi er ikke imot humor. Slettes ikke!»).

Men harselas med folk som ville lage ei hyggeleg ramme rundt jula var ikkje morosamt, meinte ein biskop (Hamar). «Eg skjønte ikkje at det var ironi, og alle som kjenner meg veit at eg har humor», sa ein kritisk prest (Tønsberg).

Eg kan ikkje erindre særleg tung kritikk frå vest. Her kan til og med dei geistlege tulle med noko så gravalvorleg som jula.

Det er semje om at vestlandshumor er noko særeige, iallfall på Vestlandet.

Calle Hellevang Larsen i Ylvis og Raske Menn meiner det ligg i vestlandsblodet å vere skeptisk og kritisk og negativ. Sånt må jo vise seg i humoren. Vestlendingen ler av sin eigen tragedie, har sjølvironi og kan kunsten å underdrive, ifølge forfattar Agnes Ravatn.

I grove trekk liker vestlendingen det underfundige, det frekke og mørke, meiner humoristen Finn Tokvam. Han trur skadefryden står sterkt på Vestlandet. Skal noko bli morosamt, må det vere vondt.

For meg er alle absurditetane på «Innsida» i Dag og Tid noko av det mest særvestlandske som finst av offentleg humor. Sjøl for ein urvestlending er det krevande å skrelle vekk nok lag ironi til å forstå kva det går i.

Eit år arrangerte festivalen «Humorfest» konkurranse for å finne ut kven som er mest morosam av austlendingar og vestlendingar.

Kollegaen min som dekka arrangementet oppsummerte dei geografiske forskjellane omtrent sånn:

På Austlandet ler dei av «Mot i brøstet». I nord ler dei når nokon namngjer kjønnsorganet på dyr. På Sørlandet ler dei av… tja, kven veit. Her i vest ler me av kompliserte vitsar med så mange lag ironi at ingen er heilt sikre på kva som er poenget.

Vestlandshumoren er elegant og fleirtydig, og med nok snert til å sparke i alle retningar, konkluderte han. Det er vel overflødig å nemne at han er vestlending. For sånn er det vel overalt: Alle liker sin eigen humor best.