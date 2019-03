Lekteren som skal frakte fregatten til Haakonsvern er senket åtte meter ned, og er i løpet av natten skjøvet inn under «Helge Ingstad». Nå heves den.

I titiden lørdag er prosessen med å heve leketeren «Boa Barge 33» i gang. Fregatten er i løpet av natten kommet på plass på putene den skal hvile på, før lekteren i dag skal løfte den. Prosessen blir hele tiden fulgt av et uendervannsfartøy (ROV), for at bergingsmannskapene skal være sikre på at fregatten står i riktig posisjon.

PAUL S. AMUNDSEN

Søndag til Håkonsvern

– Det er en stor og tung last, og det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta å heve lekteren og fregatten, sier Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell. Men målet er fremdeles å få KNM «Helge Ingstad» til Haakonsvern i løpet av søndag.

PAUL S. AMUNDSEN

Komplekst

– Det er fremdeles en stor og kompleks operasjon. Både aktiv og passiv drenering pågår hele tiden, og tømmingen vil fortsette mens lekteren heves, sier Sandberg. Hun forteller at arbeidet med å sjekke at fregatten ligger rett på lekteren, og at kjettingene holder den, også vil pågå hele tiden under hevingsprosessen.

– Når den er oppe, blir det også en ny og grundig sjekk av at den ligger rett på putene, før vi fjerner kjettingene, sier Sandberg.