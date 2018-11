Fregatten KNM Helge Ingstad har ingen ekstern forsikring.

KNM Helge Ingstad har en prislapp på hele fire milliarder kroner. Det gjør fregatten til et av de dyreste krigsskipene som noen gang er blitt laget til Norge. Selv om skadeomfanget foreløpig ikke er klart, tyder alt på fregatten har store ødeleggelser.

Men ingen eksterne forsikringsselskap står klare til å betale regningen. For fregatten KNM Helge Ingstad gjelder nemlig prinsippet om selvassuranse.

Det bekrefter Per-Thomas Bøe, talsperson for Forsvaret.

– Fregatten er selvassaurert. Det betyr at staten må dekke tap som måtte oppstå, sier han.

Velger risiko

Erik Blaker er advokat med spesialkompetanse på blant annet forsikring og sjørett. Han sier at staten svært ofte tar risikoen ved forsikring selv.

– Det er en praktisk ordning fordi staten har en veldig god kapitalbase. Når det er ressurser i staten for å dekke slike tap selv, velger de å ta den risikoen, sier han.

Tankskipet TS «Sola har fått en mindre skade etter sammenstøtet. Hvis det skulle bli aktuelt med et erstatningsansvar overfor TS «Sola», må staten også betale dette av egen lomme.

– Selvassuranse betyr at man ikke har tegnet forsikring fordi man selv har ressurser nok til å dekke de skadene som oppstår. Når staten og enkelte større kommuner velger å operere uten forsikringsselskap er det fordi dette gir lavere kostnader i et langt perspektiv, sier jussprofessor Magne Strandberg ved Universitetet i Bergen.

Fikk kritikk av riksrevisjonen

Kjøpet av de fem fregattene KNM «Fridtjof Nansen», KNM «Roald Amundsen», «Otto Sverdrup», KNM «Helge Ingstad» og KNM «Thor Heyerdahl» har vært svært omdiskutert. Med en samlet kostnadsramme på over 20 milliarder kroner utgjør fregattene den største forsvarsinvesteringen noensinne.

Sjøforsvaret har fått kritikk av riksrevisjonen for å ha brukt et av skipene til delebåt for søsterfartøyene. Det har i hovedsak vært våpentekniske deler som ble plukket av og brukt på operative fregatter.

I 2010 skrev Bergens Tidende at Sjøforsvaret bare hadde mannskap og økonomiske ressurser til å seile tre av de rådyre skipene.

Fire år seinere måtte Sjøforsvaret redusere aktiviteten sin fordi vedlikeholdet av en av fregattene koster 50 millioner kroner mer enn beregnet.

I november 2016 avdekket Forsvarets materielltilsyn mangelfullt vedlikehold av våpen og sensorsystemet da de gjennomførte tilsyn på Haakonsvern og fregatten KNM «Roald Amundsen».