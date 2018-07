Fredag døydde Thorvald Stoltenberg. Laurdag morgon oppdaga ein turgåar to portrett av den folkekjære politikaren i Fjellveien, signert gatekunstnaren 9tram.

Fredag føremiddag døydde Ap-politikaren og fredsmeklaren Thorvald Stoltenberg, 87 år gammal.

Tidleg neste morgon oppdaga ei kvinne, som var på luftetur med hunden, portrettet til Stoltenberg på ein trafoboks og inne i ein mur, der Fjellveien møter Mulesvingen.

Stensilkunsten er signert 9tram, eit pseudonym.

– Denne gatekunstnaren er av den anonyme sorten. Det må vi berre respektere. Han eller ho er stasjonert i Bergen, er alt Eirik Nor Saghaug vil seie om 9trams identitet.

2211-TIPSER

– Sentral gatekunstnar

Saghaug driv galleriet Vault studios som representerer 9tram, og fortel at 9tram er ein av dei sentrale gatekunstnarane i Bergen. Han opererer særleg i området ved Fjellveien og har laga stensilar på samtlege Fløibane-stopp.

– Bergen er ein hovedstad for stensilkunst. Den typiske stensilkunsten frå Bergen er kjempespennande, seier galleristen.

Tidlegare var gatekunsten meir politisk motivert. I dag er ein av trendane å lage hyllestar til kjende personar og frontfigurar - som portrettet i Fjellveien.

2211-TIPSER

Ut til folket

– Thorvald Stoltenberg var på alle måtar ein god person for dette landet. Det er fantastisk å få kunsten ut i gatene slik at den blir tilgjengeleg for folket, og alle kan nyte den, seier Saghaug.

– Kjem bergensarane til å valfarte til Fjellveien i helga?

– Det er ein viss fare for det. Mange har eit forhold til Thorvald Stoltenberg - og etterkvart til 9tram også.