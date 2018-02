Høyr korleis stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde reagerte da Einar Førde kikka ned i utringinga hennar.

Einar Førde (1943–2004) var ein av dei skarpaste politikarane etter krigen og NRK-sjef i nær tolv år. Sogningen hadde ein replikk og ein råskap som kunne sjokkere.

I podkastserien «Dei 15 mest vestlandske vestlendingane» fortel Kjellbjørg Lunde om den gongen ho møtte Einar Førde i stortingsheisen.

