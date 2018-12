Vêret.

Regn. Regn. Regn. Korleis kan du halde ut der oppe i Bergen? Som sørlending har eg fått det spørsmålet mange gonger. Med ein oppvekst i sol og skjergard er det kanskje ikkje så rart.

Tidlegare svarte eg gjerne at «Jau, det er vanskeleg. Eg gjer mitt beste».

Men ikkje no.

Med åra har kjærleiken til vestlandsvêret vakse seg sterk. No kan eg ikkje lengre tenkje meg å leve utan korkje hamrande regn, haglskurer eller drivande skodde.

Kom med sludd, hålke og iskald nordavind. Eg flytter ikkje tilbake der eg kjem frå.

Vendepunktet kom ein morgon i slutten av april. Det var vår, men kunne like gjerne ha vore haust. Etter månader med regn kjendest alt grått. Ytterkleda lukta mugg. Eg lukta mugg.

Tung og trøytt gjekk eg opp i stova. Noko var annleis. Lyset. Det var skarpare. Eg såg ut. Sola og fargane skein imot meg. Som ved eit trylleslag var bjørka blitt grøn. Graset, også. I Fjellsiden låg snøen drivande kvit og tung på trea. Florlett skodde hang over Breistølen.

Sol og eit ørlite temperaturfall hadde gjort nabolaget mitt til eit paradis over natta.

Eg stod i vindauget og visste at dette, dette vil eg ha i livet mitt.

Det er ikkje dei fine dagane i seg sjølv eg set høgast. Det er overgangane. Med stabilt høgtrykk året rundt ville Ulriken og Bryggen berre vore kulissar.

Storm og springflod gjer dei til stader som lever. Stader som kan sjå heilt annleis ut neste gang du rek forbi.

Lilla kveldslys gjennom regnbyene. Mose som knasar under føtene etter den første frostnatta. Varmen i vårsola. Kjensla når haglskura endeleg gir seg. For ikkje å snakke om den dagen (eller dei timane) det brått blir skiføre.

Eg trur ingen gler seg meir over dette enn vi som bur her i vest.

Vi veit aldri heilt kva vi får. Men vi veit at vi må gripe dagen og timen når han først er her. Vi kan ikkje vente. For snart kjem eit nytt lågtrykk.

Den morgonen i slutten av april skrinla eg alle andre planar og sprang til fjells. Opp gjennom alt det grøne. På veg til Rundemanen låg snøen meterdjup. Himmelen var framleis blå, men vinden bles kaldt og snødrevet svei i andletet. Langt der nede kunne eg sjå byen bade i sol.

Ein snau time etter baksinga i laussnøen var eg heime igjen. Fuglane song i den nyutsprungne bjørka utanfor stova. Barnehageungane hadde kasta av seg parkdressane.

Same kveld flytta vi ut møblane på takterrassen. Det var ingen tvil lenger. Våren var komen.