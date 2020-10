Ny preses ønsket kongen god bedring

Kronprins Haakon og statsminister Erna Solberg var til stede på festgudstjenesten i Nidarosdomen da ny preses, nytt kirkemøte og nytt kirkeråd ble markert.

Kronprins Haakon sammen med preses Olav Fykse Tveit på vei inn til søndagens festgudstjeneste i Nidarosdomen. Foto: Ned Alley, NTB

Kong Harald og dronning Sonja skulle opprinnelig delta i søndagens festgudstjeneste holdt i anledning helgens kirkemøte, men kongeparet avlyste Trondheim-turen som følge av kongens nylige hjerteoperasjon.

Til stede var derimot blant annet kronprins Haakon, statsminister Erna Solberg (H), stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) og Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap).

Preses Olav Fykse Tveit ledet søndagens festgudstjeneste sammen med Nidaros-biskop Herborg Finnset.

Tveit ble vigslet til preses og biskop i en nedskalert gudstjeneste i mai. Derfor ble søndagens festgudstjeneste brukt som en markering av den nye presesen i Bispemøtet i Den norske kirke.

Trakk fram synagogehendelser

I høytidsprekenen snakket preses Tveit blant annet om mobbing, klimakrisen, samefolket og rasisme.

– Mennesker blir fornedret eller foraktet også i dag bare fordi de tilhører en annen gruppe mennesker. Vi vet at slike holdninger dessverre finnes også i vårt land. Vi må stå opp mot ideologier og ord som forgifter samfunnet og rammer særlig religiøse eller etniske minoriteter, slik vi så eksempel på utenfor den jødiske synagogen i Oslo nylig, sa Tveit.

I september aksjonerte fem nynazister utenfor synagogen i Oslo. Fem dager senere ble en av deltakerne pågrepet av politiet ved synagogen. Patruljen fant en kniv på mannen.

Presesen brukte også anledningen til å ønske kong Harald god bedring.

Kronprins Haakon og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen var blant deltakerne på festgudstjenesten. Foto: Ned Alley, NTB

Avsluttet kirkemøtet

Festgudstjenesten markerte avslutningen på årets utsatte kirkemøte. Det skulle opprinnelig avholdes mellom 22. og 27. april, men pandemien satte en stopper for det.

På fredag ble Kristin Gunleiksrud Raaum (59) gjenvalgt som leder av Kirkerådet for to nye år. Det blir hennes tredje periode som kirkerådsleder.

– Det er mye ugjort arbeid for den brede og åpne folkekirken. Det er det viktig at flere tar del i. Derfor er jeg glad for at Kirkemøtet vil at jeg skal fortsette på dette arbeidet, sa Raaum etter fredagens valg.

De to andre lederkandidatene var Erling Birkedal og Jo Hedberg. Raaum fikk 71 stemmer, mens Birkedal og Hedberg fikk henholdsvis 36 og åtte stemmer.