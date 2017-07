PÅ TOPPEN: Det høyre bildet viser Cato Risløw, ikke langt fra toppen av Denali. På venstre bilde kan man se to av de tre polske klatrerne, med et polsk flagg mellom seg. Til høyre for dem står to jenter med et indonesisk flagg. Hvem de fire er, er enda ukjent. FOTO: Privat/ukjent