– VI HAR MYE Å LÆRE: Nye vindparker blir nå kjøpt opp av utenlandske interesser. Italienske Falck Renewables starter snart utbygging av to vindparker i Nordfjord til en halv milliard kroner. Her er selskapet på befaring like ved Svelgen. Fra venstre direktørene Alessandro Costa og Scott Gilbert. Til høyre Stig Svalheim i Vestavind Kraft. FOTO: Ørjan Deisz