I helgen må du skynde deg til fjellet

Meteorologen oppfordrer folk til å nyte høstfargene i fjellet i helgen. Det kan bli en av de siste fine uten snø.

HØST: I helgen er siste innspurt av det fine høstværet. Alice Bratshaug

Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Torsdag blir det strålende sol og temperaturer på rundt 17 grader i Bergen.

Etter et opphold i finværet med noen byger natt til fredag, ser det lovende ut for helgeværet.

– Det kommer litt regn natt til fredag, men ikke mer enn under én millimeter i timen. Vi kan være heldige og få tørt vær utover dagen, sier meteorolog Magni Svanevik.

Shorts og T-skjorte

Svanevik oppfordrer vestlendinger å nyte høstfargene i fjellet i helgen.

– Lørdag ser det ganske greit ut. Det kan bli sol først på dagen. På kvelden kan det komme noe regn, men det meste av dette vil komme sør for oss, sier Svanevik.

– Selv om det regner litt, så er det relativt varmt, sier hun.

Temperaturene vil ligge på rundt 15 grader, med muligheter for enda litt høyere temperaturer, ifølge meteorologen.

Hun sier også at det vil bli lite vind.

– Dette blir nok den siste helgen der man kan gå på Stoltzen og Ulriken i shorts og T-skjorte og fortsatt ha det behagelig, sier hun.

Bedre nordover

Hun sier været blir bedre jo lenger nord man kommer.

– I Sogn og Fjordane blir det enda finere. Der vil det også komme perioder med lavtrykk natt til fredag, men det vil feie forbi i natt. Det er litt kjøligere, men ikke særlig med nedbør i helgen, sier hun.

Søndag blir det vekselvis fint vær og regn på Vestlandet.

SOL OG REGN: Søndag kveld er det gode sjanser for sol. Elias Dahlen

– Det kan henge igjen litt byger på søndagen. Men utover dagen ser det ut som det blir bedre. Det vil komme en vindreining med nordavind, så det blir opphold mot kvelden søndag.

Kjøligere oktober

Temperaturene ligger over normalen for september, ifølge Svanevik. Tidligere denne måneden har det snødd på snøtoppene på Vestlandet. I oktober er det større sjanser for snø i høyden igjen.

– Nærmere månedsskiftet må man være forberedt på lavere temperaturer, sier Svanevik.

– Det er ikke sånn at det bare er regn i sikte. Det kan bli fine høstdager i oktober også. Været vil nok oppleves som litt annerledes og kjøligere, sier hun.