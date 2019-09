I Vaskerelven måtte Frp-erne innse at velgerne har forlatt partiet i hopetall.

– Dette ser rimelig dårlig ut. Slett ikke noe å rope hurra for, sier Fremskrittspartiets listetopp, Tor Woldseth.

Da forhåndsstemmene var talt opp, hadde partiet 4,6 prosent av stemmene. Dermed ser det ut til at partiet i Bergen er nær halvert fra 8,7 prosent ved forrige valg.

Bompengelisten punkterte Frp tidlig i valgkampen. Da hadde partilaget i Bergen akkurat lagt bak seg en vinter med nominasjonsstrid og bråk.

Velgersvikt

Velgerne forsvant, luften gikk ut av partiet, som siden har ligget langt nede med katastrofale målinger i flere måneder. Listetopp Tor Woldseth gikk seirende ut av vinterens tumulter. Om han også klarer å manøvrere partiet tilbake til makt, gjenstår å se.

– Det er ikke tvil om at bompengelisten har fått god uttelling på bomsaken, og at de har tatt en god del av velgerne våre, sier Tor Woldseth mens partifellene rundt ham prøver å fordøye tallene.

Det blir snart klart at med dette resultatet så vil Senterpartiet komme på vippen i Bergen.

Klar for forhandling

– Hvordan tror du mulighetene for et borgerlig styre er om dette blir resultatet?

– Pensjonistpartiet kjenner vi fra før, og de har vi mye til felles med. Det har vi også med bompengelisten, så vidt jeg kan forstå. Da er det Senterpartiet som må bestemme seg for om de er et borgerlig eller et sosialistisk parti, sier Woldseth.

Han drikker Cola i kveld, og spøker med at det gjelder å være klar for forhandlinger når som helst.

– Feste kan vi gjøre en annen gang, sier Tor Woldseth.

Frps nummer to og ordførerkandidat, Marte Joan Monstad, er også skuffet over resultatet. Men hun velger å se lyst på det.

Marita Aarekol

Tror på skifte

– Jeg har troen på et skifte til borgerlig styre i Bergen om dette blir resultatet, sier hun.

Og hun tror Bryggen og Bybanen kan bli avgjørende for å få Senterpartiet med på borgerlig side.

– Både vi og Senterpartiet er klart imot å bygge bane over Bryggen. Dersom de vil hindre at dette skal skje, må de gå til vår side, og det kan fort bli avgjørende, sier Monstad.