Urolig for ny smittebølge: – Vi kan ikke føle oss trygge

Tre nye koronasmittede i Bergen. To av dem har ukjente smitteveier.

Direktør ved Etat for helsetjenester, Brita Øygard, i Bergen kommune. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Smittevernkontoret i Bergen har registrert tre nye personer som er smittet med covid-19, skriver Bergen kommune i en pressemelding lørdag kveld.

– Vi er urolige for at det kommer en ny bølge.

Det sier direktør ved Etat for helsetjenester i Bergen kommune, Brita Øygard. Hun sier videre at hun er bekymret for at smitteveien for to av dem er ukjent.

– Det er det som bekymrer oss, at de er smittet når de har oppholdt seg her i Bergen, uten at vi vet når og hvor. Og de har vært i kontakt med mange andre, sier Øygard.

Og legger til:

– Det som er viktig for oss, er at folk er klar over at vi tror det er smitte i Bergen nå og vi kan ikke føle oss trygge. Det er veldig viktig at folk ikke slapper av nå.

Sykepleier Sina Kvidal klargjør prøvene og bak er medisinstudent Krister Stokke inne i teltet ved legevakten i Bergen i mars i år. Foto: Marit Hommedal (arkiv)

Ukjente smitteveier

– Når det kommer tre på samme dag, som ikke har noen sammheng, så blir vi urolige. Det er veldig viktig for oss at folk holder seg hjemme hvis de blir syke, og er nøye med avstand og håndhygiene, sier Øygard.

For én av tre er smitteveien kjent.

– Det er fra utlandet. Det er en som skulle mønstre på et skip, og som rutinemessig ble testet.

Øygard understreker at det ikke har sammenheng med smittetilfellet på Haakonsvern, og at vedkommende er satt i isolasjon med lite symptomer.

For de to andre er det ukjent smittevei.

Én av dem er en mann innlagt på Haukeland sykehus. Han er tilknyttet Haakonsvern.

– Har de tre personene noe med hverandre å gjøre?

– Nei, de har ingen sammenheng seg imellom, sier Øygard.

– Hvordan undersøker dere smitteveien?

– Først og fremst at vi snakker med de smittede, og intervjuer dem. Vi leter bakover, for å finne ut hvem de har vært i kontakt med, sier Øygard.

Men arbeidet er vanskelig, understreker helsedirektøren i Bergen kommune.

– Vi har ikke noen mulighet til å finne dem de smittede for eksempel har sittet ved siden av på bussen.

Og legger til:

– Smittevernsappen som Folkehelseinstituttet ikke bruker lenger, kunne kanskje fanget dette opp.

Økning i antall testede

Bergen kommune har kalt inn ekstra folk i helgene, ifølge Øygard. Hun sier videre at de har ekstra bemanning i arbeidet med smittesporing, svaring av koronatelefonen og på testing.

– I morgen åpner vi koronatelefonen igjen. Den har vært stengt på grunn av få telefoner i helgene. I senere tid har vi ikke testet på søndager, men det åpner vi opp for i morgen.

Antall testede har hatt en økning de siste to ukene, sier Øygard.

Da har kommunen testet 1000 personer pr. uke, mot cirka 750 personer for tre uker siden og cirka 600 personer for fire uker siden.

De fleste prøvene blir analysert på Haukeland sykehus.

– Haukeland er alltid i beredskap. De har analysert koronatester i helgen, sier Øygard.

– Kan være smitten nå beveger seg rundt om i landet

I arbeidet med smittesporing har Bergen kommune kontaktet andre kommuner.

– Særlig i forhold til Haakonsvern. Hvis noen har reist hjem, og har vært i kontakt med den smittede på Haakonsvern, kontakter vi de aktuelle kommunene for åørge for at personene blir testet, sier Øygard.

Ifølge henne er det snakk om «et titalls kommuner».

– Det kan være at smitten nå beveger seg rundt om i landet. Det håper vi ikke har skjedd.

