– Jeg er helt forvirret, jeg hadde ikke ventet at hun skulle vinne i dag. Jeg vet hun er god, men var ikke klar over at hun var så god, sier Ariana Blaak, mor til dagens vinner av fellesstart for kvinner, Nederlanske Chantal Blaak.

Hjelperytter Blaak kom alene til mål og overrasket alle i dag.

Ariana Blaak overvar medaljeseremonien på Torgallmenningen sammen men mange andre nederlendere da datteren plutselig kastet blomstene til henne. Hun var tydelig rørt over gesten.

– Jeg var veldig glad for at hun var her sammen med søsteren, broren og nevøen min. Dette var første gang de var med på et VM. Jeg fortalte dem før de reiste at de måtte nyte turen, for Norge er et vakkert land, men at de ikke måtte forvente at jeg vant. Jeg trodde løypen var for hard, sier Chantal Blaak.