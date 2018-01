En pasient i rullestol trillet utfor en trapp og døde på sentralsykehuset i Førde forrige uke.

Det var NRK som første omtalte hendelsen. Pasienten skulle trolig ned til hovedinngangen for å røyke. I stedet trillet han gjennom en åpen rømningsdør og falt ned en trapp. Dagen etter døde mannen av skadene, skriver NRK Sogn og Fjordane.

– Svært beklagelig

Overfor BT bekrefter Helse Førde at politi, Fylkesmannen og Statens helsetilsyn er varslet om hendelsen.

– Det er svært beklagelig. Slikt skal ikke skje. En pasient skal være trygg når han er innlagt eller til behandling på et sykehus, sier Kristine Brix Longfellow, fungerende fagdirektør i Helse Førde til NRK.

Pasienten var alene

Mannen i 60-årene var uten tilsyn da ulykken skjedde. Han var dårlig til beins og satt i rullestol. Hendelsen fant sted i trappehuset mellom 8. etasje, en sengepost ved medisinsk avdeling, og etasjen under. Døren til trappehuset sto åpen. Mannen trillet gjennom døren og falt ned trappen, cirka en halv etasjes høyde.

– Hvorfor sto denne døren åpen?

– Godt spørsmål. Døren er en rømningsvei ut til en trappeoppgang. Slike dører bør helst være lukket, men ikke låst. Bakgrunnen for at denne sto åpen er at dette en gang var et kontorlandskap hvor denne døren ble brukt som gjennomgang mellom to avdelinger, sier Kristine Brix Longfellow til BT.

– Mannen var uten tilsyn da ulykken skjedde. Skulle han kunne være alene?

– Ja. Ved innleggelsen ble det gjort en grundig vurdering av faren for at han skulle falle. Man prøvde gåstol, men så at rullestol ville være bedre for ham. Som alle pasienter hadde han mulighet til å bevege seg fritt omkring på sykehuset, sier Longfellow.

Døren er nå skiltet og stengt

Longfellow legger til at pasienten også ved tidligere innleggelser hadde brukt rullestol.

– Hvordan reagerte de pårørende på ulykken?

– Dette er tungt for alle, selvsagt. Når du legges inn som pasient på et sykehus, forventer du å være trygg og i gode hender. Dette var en uventet og tragisk ulykke, det synes nok de pårørende også. Vi har nær kontakt med dem, og jeg er blitt fortalt at de har vært mest opptatt av at noe slikt ikke skal kunne skje igjen, sier Longfellow.

Til NRK sier Longfellow at den aktuelle rømningsdøren nå er skiltet og fysisk hindret fra å stå åpen.

Politiet har gjort tekniske undersøkelser og avhørt en rekke vitner, sier overbetjent Stine Mari Vårdal til NRK. Assisterende fylkeslege, Jacob Andersen, sier til NRK at de venter på sykehusets skriftlige redegjørelse før de vil vurdere om loven er brutt.

Pasientombudet ikke orientert

Pasient- og brukerombudet i Sogn og Fjordane, Lise Førde Refsnes, kjente ikke til hendelsen før den ble rapportert i media.

– Nå må vi avvente undersøkelsene som i ettertid, sier Refsnes til BT.

– Sykehus skal jo jobbe systematisk for å kartlegge risikoområder. Rullestol og personer med ustø gange er jo vanlig, sier hun.

– Har du hørt om tilsvarende ulykker før?

– Jeg kjenner ikke noe av en slik alvorsgrad, men får jevnlig saker som omhandler fallskader. Det typiske er personer som er ustø, da er spørsmålte i ettertid om det var tilstrekkelig risikokartlegging eller om det var en svikt, sier Refsnes.