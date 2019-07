Trolig får de ikke komme tilbake til Midtun skole før om seks måneder.

Alle elever ved Midtun skole må flytte ut av lokalene sine når SFO starter 1. august. Årsaken er at det er oppdaget større mengder asbestholdige materialer i bygget.

Under ombygging

Midtun skole blir for tiden utvidet for å gjøre plass til flere elever.

Under arbeid med å fjerne asbestholdig materiale fra kjeller og loft i begynnelsen av juli, fant bygningsarbeidere ut at det var mer asbest i bygget enn først antatt.

Nå har kommunen sendt ut brev til alle foreldre om at elevene må flytte til den gamle lærerhøyskolen på Landås når de kommer tilbake etter ferien.

Den ligger i Landåssvingen, cirka ett kvarters kjøretur nord for Midtun skole.

SFO vil frem til 15. august holde til på Ulsmåg skole, som ligger 2,3 kilometers kjøretur øst for Midtun skole.

Stenges

Det er ikke forsvarlig at andre enn fagfolkene som skal håndtere asbesten oppholder seg på skolen mens arbeidet pågår.

Skolen stenges midlertidig i tråd med anbefalinger fra Arbeidstilsynet og helsemyndighetene.

Kommunen skal sørge for transport av elevene til de nye midlertidige lokalene.

I brevet til foreldrene skriver kommunaldirektørene Trine Samuelsberg og Geir Ove Misje at det er tatt luftprøver i alle etasjene på Midtun skole.

Ingen av prøvene indikerer at elever og ansatte er blitt utsatt for helsefarlig luft.

Skolen regner med at den midlertidige utflyttingen av de ansatte og 380 elever kan vare i seks måneder.

ØRJAN DEISZ

– Utrygt for de yngste

Avdelingsleder ved Midtun skole Øyvind Riise skulle gjerne beholdt lokalene til skolestart. Men når skaden først har skjedd, er han glad for at kommunen fant en løsning på den gamle lærerhøyskolen.

– Lokalene er fine og alle elevene får være sammen. Det er viktig, understreker Riise.

Avstanden mellom de to skolene er tre-fire kilometer. Avdelingslederen tror bussturen vil gå bra for de fleste.

– De aller yngste vil kanskje oppleve situasjonen som litt utrygt i starten. Derfor blir det viktig å bruke litt ekstra tid på dem, sier Riise.

Flyttesjau

Lærerne på Midttun skole har fremdeles ferie. Når de kommer tilbake venter en hektisk flyttesjau. Bøker, materialer og andre hjelpemidler er fortsatt i lokalene der det er påvist asbest.

– Foreløpig er det litt uavklart hva som skjer med tingene i hovedbygget. Jeg er spent på om vi får lov til å hente det ut, sier Riise.

Han er ikke bekymret for helsefaren som er knyttet til asbest.

– Det er jo ubehagelig, men prøvene har påvist at ingen ved skolen er blitt eksponert for dette i luften. Det er først får rivningen starter at den blir frigitt, understreker avdelingslederen.

– Foreldrene må være fleksible

Christine Frønsdal er leder i FAU ved Midtun skole. Hun har nettopp fått brevet om asbestfunnet når BT ringer. Frønsdal sier at situasjonen er kjedelig både for elever, lærere og foreldre ved skolen.

I likhet med avdelingsleder Øyvind Riise er hun redd for at skolestarten blir krevende for de yngste når de må forholde seg til to steder.

– Noen situasjoner kan bli vanskelige, for eksempel når barn blir syke eller plutselig må hjem av andre årsaker. Vi må alle tåle litt mer usikkerhet i denne perioden, og kanskje være mer fleksible for å sikre at elevene er trygge, sier Frønsdal.

Hun understreker samtidig at hun har tiltro til at skolen holder foreldrene informert.

– Så langt har de vært veldig flinke. Dette er jo en veldig krevende situasjon for dem også, sier FAU-lederen.

Kreftfremkallende

Å puste inn asbeststøv er kreftfremkallende, og bygningsmaterialet ble derfor forbudt i Norge i 1985.

Frem til da ble det blant annet brukt i maling og sement.

Man kan blant annet finne det i tak og vegger, både på innsiden og utsiden av eldre bygg.

Luftprøver tatt i juli viste ingen tegn til asbestfibre i luften. Dette indikerer at lærere og elever ikke har blitt utsatt for helserisiko, opplyser Bergen kommune.

Rehabiliterte bygget i 2010

I 2007 skrev Bergens Tidende om hvordan fuktproblemer på skolen ga elevene på Midtun skole hodeverk- og allergiproblemer.

I 2010 ble det utført rehabilitering både innvendig og på fasaden til det gamle skolebygget. Ventilasjonsanlegget ble og skiftet ut.

Etat for utbygging regnet derfor først ikke med å måtte gjøre større endringer i den gamle skolebygningen. Utenom tilkobling av nybygget, endring av planløsning òg bruk på SFO-bygget og tilrettelegging for flytting av funksjoner til det nye tilbygget.

Ifølge den opprinnelige planen skulle utbyggingen være ferdig på høsten i 2020.

Har du barn på Midtun skole? Da vil vi gjerne snakke med deg. Ta kontakt på e-post 2211@bt.no eller ring oss på 02211.