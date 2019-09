Norskeid tanker i brann

Brannen skal nå være under kontroll, og mannskapene i sikkerhet.

BRANN: «Bow Dalian» og «Stolt Groenland» ligger i havnen i Ulsan i Sør-Korea. Reuters

Klokken ti lokal tid lørdag begynte kjemikalietankeren «Stolt Groenland» å brenne etter en eksplosjon om bord. Skipet ligger i havn i Ulsan i Sør-Korea, og Odfjells «Bow Dalian» lå ved siden av det brennende skipet.

Skipene var i ferd med å forberede overføring av last fra «Stolt Groenland» til «Bow Dalian» da eksplosjonen inntraff, men operasjonen var ennå ikke i gang.

– Under kontroll

– Den siste informasjonen vi har er at brannen er under kontroll, og at vårt skip nå blir tauet bort fra stedet. Mannskapene fra begge skipene skal være gjort rede for og brakt i sikkerhet, sier presskontakt Anngun Dybsland i rederiet Odfjell Tankers.

Det var 25 personer om bord i «Stolt Groenland» da eksplosjonen skjedde. «Bow Dalian» har et mannskap på 21. Alle er ifølge NTB blitt evakuert.

Tolv personer er skadd, hvorav tilstanden til én av dem betegnes som kritisk.

Ifølge Dybsland er en av Odfjells mannskap på «Bow Dalian» brakt til sykehus med letter brannskader. Mannskapet er fra India og Filipinene.

Ni av de skadde er ifølge NTB fra Sør-Korea, mens den resterende besetningens nasjonaliteter er ukjent.

Ikke oversikt

Brannmannskap fra land jobber nå med å slukke brannen om bord i «Stolt Groenland». Odfjell har ennå ikke fått oversikt over skadene på «Bow Dalian».

– Arbeidet med å kartlegge skadeomfanget begynner nå, sier Dybsland.