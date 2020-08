NHH-student smittet – har deltatt i fadderuken og på forelesning

Totalt to masterstudenter i samme faddergruppe har fått påvist covid-19. – Det er en risiko for at flere kan være smittet, sier kommunkasjonsdirektør.

To studenter ved NHH har fått påvist covid-19-smitte i løpet av helgen. Foto: Tor Høvik