I snitt kjører 21 turistbusser i timen gjennom Bergens indrefilet, viser BTs opptelling.

Tirsdag ettermiddag denne uken: Syv busser står stille langs veien i Vetrlidsallmenningen. Plutselig skal to av bussene forlate parkeringsplassene samtidig. En ny turistfrakter ankommer fra Bryggen og skal finne seg en plass.

Flere biler skal også forbi.

Det går ikke. Trafikken blir stående bom fast, på tomgang.

Velkommen til en typisk dag i nesten sommerlige Bergen sentrum.

Fakta: Slik målte BT busstrafikken Bergens Tidende stilte seg opp i området rundt Fløibanens nedre stasjon og Mariakirken og telte turistbusser to dager denne uken, fra klokken 8 til 16. Vi loggførte hvor mange som kjørte forbi, hvem som stoppet og hvor lenge de sto stille. Mandag telte vi busser ved Mariakirken, tirsdag ved Fløibane-stasjonen. Rutebuss og flybuss er ikke med i opptellingen.

Ingen offentlig instans har visst hvor mange turistbusser som stopper i eller ved verdensarv-området ved Fløibanens stasjon og Mariakirken.

BTs telling, gjennomført i løpet av periodene 8–16 mandag og tirsdag denne uken, viser at:

* 41 busser kjørte forbi Mariakirken i Øvregaten mandag. 11 av disse bussene stoppet og parkerte. I snitt sto de i 77 minutter.

* 169 busser kjørte Vetrlidsallmenningen tirsdag. Det tilsvarer 21 busser hver time.

* 74 av disse stoppet i gjennomsnittlig 9 minutter. 11 av disse igjen sto lenger enn de 15 minuttene de lovlig kan stå i gaten.

Byantikvar Johanne Gillow sier at hun er bekymret over tallene. Byantikvaren har ansvaret for Bryggens plass på Unescos verdensarvliste.

– Det er mye trafikk, og det er bekymringsfullt. Det er viktig at turismen er bærekraftig, både for miljøet og at de ikke ødelegger det turistene har kommet for å se, sier Gillow.

Vetrlidsallmenningen er blant Bergens eldste gater, ifølge Bergen byleksikon. Gaten ble først nevnt i Magnus Lagabøtes bylov i 1276. Mariakirken, med trolig byggestart på 1000-tallet, er Bergens eldste bevarte bygning.

Bård Bøe

Bussterminal

Utenfor taco-restauranten til Glenn Andre Nygård, noen meter fra Fløibane-stasjonen, har 400 mennesker stilt seg i kø for å ta en av Bergens mest spektakulære attraksjoner. Nygård ønsker turistene hjertelig velkommen.

Men bussene ødelegger idyllen, synes han.

– Det blir litt som å stå på en bussterminal. Det er bråk og kaos. Det tar mye av bybildet, og tar over det som kunne vært en fin gate, sier Nygård, daglig leder ved gatekjøkkenet Taqueria.

Ikke langt unna har sommervikar Patrick Trefall i Bergen kommunes bymiljøetat ansvar for parkeringen i området.

Mange står ulovlig

– Jeg har aldri hatt en helt perfekt gate mens jeg har vært på jobb. Det er alltid noen som stopper eller står ulovlig parkert, sier Trefall.

Bård Bøe

Med caps og gul refleksvest med en stor «P» følger han intenst med på bussflokene. Prøver behjelpelig å vise bussjåførene hvor de kan stå, og når de må flytte seg. Bortviser bilister som vil parkere i busslommene.

Bussene har ikke lov til å stå lenger enn 15 minutter. Mange blir likevel stående lenger enn lovlig.

– De vanligste feilene er turistbusser fra cruiseskipene som stopper på taxiholdeplassen, eller står ulovlig lenge, sier han.

Farlige situasjoner

En buss i Skyss-farger er leid inn av et turistselskap, og stopper rett foran en burgerrestaurant. Passasjerene blir sluppet ut. Men på feil side av bussen – slik at de går rett ut i veien.

– Det er et typisk eksempel. Bussen vet ikke hvor den kan parkere, og stopper slik at passasjerene går rett ut trafikken. Det kan bli farlige situasjoner. Ikke alle bilistene her er like hensynsfulle, sier Trefall.

Trefall er ikke den eneste som har lagt merke til kaoset. Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) sier hun er klar over problemet.

– Vi skjønner at det er en belastning i sommermånedene. Vi ønsker å få flere av turistene over på sykkel og gange, sier hun.

Fortsatt ikke oversikt.

I vinter vedtok bergenspolitikerne en cruiseplan med strakstiltak for å redusere busstrafikken i løpet av denne og neste sommer.

Sist BT intervjuet Tryti om busstrafikken, hadde hun ikke oversikt over hvor mange busser som har fått lov å kjøre i sentrum, selv om dette var blant bystyrets krav i vinter.

– Vi har sommervikariat til vakter som passer på busstrafikken og hjelper til i turistsesongen. Vi får evaluere årets sesong og jobbe videre sammen med næring og reiselivslag, sier hun.

Bård Bøe

Buss mest effektivt

– Vi vet at tilstrømmingen kommer til å øke de neste fem-ti årene. Dette er en vekst som som gir en positiv verdiskapning for Bergen, men som også vil øke trafikken. Vi vet at vi er nødt til å administrere destinasjonen i en riktig retning i forhold til bærekraft som gagner både reiselivet og lokalsamfunnet, sier reiselivsdirektør Ole Warberg.

Busselskapet Tide er et av selskapene BT observerte flest ganger ved Fløibanen.

– Vi kjører for kundene våre. Noen er fra cruiseskipene, og mange fra andre deler av turistnæringen, sier kommunikasjonssjef Lubna Jaffery.

Hun sier at Tide er godt klar over problemene. Samtidig er buss noe av det mest effektive for å frakte turistene i dag, mener hun.

– I Bergen sentrum er plassen begrenset. Derfor er vi opptatt av at bussene våre skal kunne kjøre fort videre når de er ferdige.

Greit uten buss

I Øvregaten, ikke langt fra Mariakirken, fører den taiwanske turguiden Lukas Tsai sine turister inn på en kinarestaurant.

Mens han ser på bussene, suger han ettertenksomt på en sigarett han har tatt med hjemmefra. Tsai mener det er kaotisk. Flere andre europeiske gamlebyer har forbud mot busser, nevner han.

– Et forbud er ikke noe problem. Om du har mye pent å se på, er det ikke problematisk for turistene å gå. Bergen er lite og pent. Det burde ikke være et problem.