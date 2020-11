Nå kommer det flere elsparkesykler til Bergen

Syv aktører har fått tilbud om å delta i kommunens pilotprosjekt.

Voi er blant aktørene som snart kommer til Bergen. Foto: Lise Åserud/NTB

Den første uken i desember skal det etter planen komme en rekke nye elsparkesykler i Bergen sentrum. Det opplyser kommunen i en pressemelding. De syv aktørene som har fått tilbud om å delta i prosjektet er:

Bird

Bolt

Lime

Ryde

Tier

Voi

Wind

Med prosjektet ønsker kommunen å finne ut hvordan mikromobilitet kan bidra til å forbedre byens transportsystem. Under prosjektet vil kommunen teste og lære i samarbeid med aktørene, skriver de på sine nettsider.

– Gjennom å utveksle data med operatørene kan vi til enhver tid bestemme hvor det er lov å parkere, hvor mange sykler det er lov til å ha i de ulike sonene og hvor mye det skal koste i gategrunnsleie, har prosjektleder Lars Ove Kvalbein uttalt i en pressemelding.

Et fagnotat fra Bymijøetaten viser at prosjektet er planlagt å vare fra november til april 2022, men kan forkortes etter behov.

I notatet kommer det også frem at kommunen blant annet vil kreve høy standard for miljøvennlig drift, datadeling og god håndtering av feilparkering fra aktørene.

BT RETTER: I en tidligere versjon av denne saken sto det at aktørene som skal delta i kommunens pilotprosjekt er klare. Det riktige skal imidlertid være at syv aktører har fått tilbud om å delta, etter at de søkte om å bli med på prosjektet.

Rettelsen ble gjort 19.11.20, klokken 13.50.