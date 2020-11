Disse har fått tilbud om å sette ut elsparkesykler i Bergen

Syv aktører har fått tilbud om å delta i kommunens pilotprosjekt.

Voi er blant aktørene som snart kan bli å se i Bergen. Foto: Lise Åserud/NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

I desember vil det komme en rekke nye elsparkesykler i Bergen sentrum. Det opplyser kommunen i en pressemelding. De syv aktørene som har fått tilbud om å delta i prosjektet er:

Bird

Bolt

Lime

Ryde

Tier

Voi

Wind

Byutviklingsbyråd Eline Aresdatter Haakestad (MDG) mener pilotprosjektet vil gi kommunen nyttig kunnskap.

– Vi håper at grønne og innovative mobilitetsløsninger som dette får en plass i byen vår i godt samspill med gående og andre myke trafikanter, sier hun i pressemeldingen.

Inviterer flere enn planlagt

Opprinnelig var planen å bruke fire aktører. I samarbeid med Vest politidistrikt har kommunen imidlertid valgt å invitere syv aktører, opplyser de.

Med prosjektet ønsker kommunen å finne ut hvordan mikromobilitet kan bidra til å forbedre byens transportsystem.

Prosjektleder Lars Ove Kvalbein forteller at de gjennom datadeling vil kunne regulere hvor det er lov å parkere, hvor mange sparkesykler det skal være i ulike soner og hva det skal koste aktørene i gategrunnsleie til enhver tid.

– I områder med størst press vil det bare bli mulig å avslutte turen innenfor avgrensede parkeringsområder. Disse vil bli merket opp fysisk i byen, sier han.

– Vil kunne gi lavere priser

Kvalbein forteller at brukerne nå må venne seg til at de ikke kan parkere der de nødvendigvis ønsker.

– Vi håper folk er litt overbærende med oss i startfasen. Vi kommer til å opprette nye områder for parkering fortløpende.

Prisene for brukerne blir det opp til aktørene å bestemme.

– Vi vet at aktørene har ulike prismodeller. Økt konkurranse vil antakelig kunne gi lavere priser enn det vi er vant med i Bergen i dag.

Kvalbein forteller at de også vil bruke teknologien til å innføre saktesoner på gitte tidspunkter.

– Det kan for eksempel bli redusert maksfart på 10 km/t over Torget i rushtiden, sier han.

Kommer til Åsane

I tillegg til sentrum vil prosjektet etter hvert også starte opp i Åsane, forteller Kvalbein.

– Kollektivtransporten går ofte fra et sted du ikke er til et sted du ikke skal. Mikromobilitet kan være et godt supplement der.

Han forteller at de blant annet vil undersøke mulighetene for å bruke elsparkesykler som et transportmiddel fra parkeringsplasser i Åsane til Åsane Arena.

Stiller krav til aktørene

Et fagnotat fra Bymiljøetaten viser at prosjektet er planlagt å vare frem til april 2022, men kan forkortes etter behov.

I notatet kommer det også frem at kommunen blant annet vil kreve høy standard for miljøvennlig drift, datadeling og god håndtering av feilparkering fra aktørene.

BT RETTER: I en tidligere versjon av denne saken sto det at aktørene som skal delta i kommunens pilotprosjekt er klare. Det riktige skal imidlertid være at syv aktører har fått tilbud om å delta, etter at de søkte om å bli med på prosjektet.

Rettelsen ble gjort 19.11.20, klokken 13.50.