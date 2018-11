Torje og Malene ble plukket ut til VilVites talensatsing i 10. klasse. Nå vil Høyre hanke inn evnerike elever allerede fra de er ni år.

5–4–3–2–1.

Med et dempet smell fyker en hjemmesnekret rakett høyt opp mot himmelen over Storetveitmarken.

En liten gjeng tenåringer roper begeistret i det de ikke lenger kan se raketten fra bakken.

Elevene har selv laget rakettene og satt opp beregninger for hvor høyt de vil gå. Noen av likningene er på universitetsnivå. Nå prøver de ut teorien i praksis.

– Noe av det vi holder på med, er ganske vanskelig. Men undervisningen gir meg lyst til å lære mer, sier Malene Aamelfot Innvær.

16-åringen og de andre ungdommene som er samlet på Storetveitmarken denne ettermiddagen er særdeles dyktige i realfag. Derfor er de med på talentsatsingen til VilVite. Talentsatsingen er et av tiltakene i regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag.

Gjennom tre samlinger i løpet av skoleåret skal tenåringene fordype seg i ulike emner i naturfag og matematikk.

– Tap for samfunnet

I dag er det bare ungdommer fra 7. klasse og oppover som får være med på slike samlinger. Dette vil Henning Warloe fra Høyre endre på. Han mener at de evnerike barna lenge har vært en forsømt gruppe. Derfor forslår han at tilbudet på Vil Vite også skal gå til yngre barn ned til fjerde klasse.

– Som skoleeier og samfunn har vi ikke gjort nok for å støtte disse elevene. Det er først og fremst synd for barna selv. Men det er også et stort tap for samfunnet fordi vi ikke får utnyttet potensialet deres, sier han.

Lørdag skrev Bergens Tidende at mange evnerike elever ikke får undervisning som er tilpasset evnenivået deres. Noen av dem får problemer på skolen fordi de mangler utfordringer.

Høyre har tatt kontakt med prosjektleder Ola Kåre Risa på VilVite i forbindelse med forslaget. Han mener det er fornuftig å gå ned til fjerdeklasse for å finne realfagstalentene.

– Jeg synes det er positivt hvis vi kan fange opp disse elevene så tidlig som mulig. Et slikt tilbud kan være redningen for dem som trenger ekstra utfordringer, sier Ola Kåre Risa.

Fakta: Talentsenter i realfag Et av tiltakene i regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag. VilVite er ett av fire vitensentre som har fått i oppgave å gjennomføre et pilotprosjekt på etablering av talentsenter. Ett av hovedmålene er at flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag. Forsøksordningen startet høsten 2016 og varer ut 2019.

Frivillig tilbud

Henning Warloe er forberedt på at noen vil være kritiske til å ha talentsatsinger for barn ned i niårsalderen.

– Det er kanskje litt tidlig. Men når de som jobber med denne gruppen mener at det er en god idé, synes jeg vi bør prøve det ut. Vi snakker ikke om press eller tvang her. Tilbudet er helt frivillig. Foreldre kan velge å takke nei, sier han.

Warloe mener at den manglende satsingen på evnerike elever handler om et sterkt fokus på enhetsskolen.

– Vi har brukt store ressurser på de elevene som trenger ekstra hjelp. Kanskje har mange tatt for gitt at de flinkeste skal klare seg selv. Men slik er det ikke alltid, sier han.

I år får 200 elever fra ulike kommuner i Hordaland ekstraundervisning i realfag på VilVite. Alle er i alderen 13 til 19 år. Undervisningen består av tre årlige samlinger som går over to dager. Det overordnede målet er at elevene skal få faglige utfordringer tilpasset sitt nivå og nye venner.

Det er opp til den enkelte skole å velge ut elever som får delta på opplegget. Det skjer ut fra en grundig instruks som professor Ella Idsøe har laget.

Hver samling har et tema som for eksempel kan være knyttet til programmering, matematikk eller astronomi.

– Det er kjekt å ha så motiverte elever som dette. De stiller stadig spørsmål jeg ikke kan svare på. Samtidig er det stor variasjon i det faglige nivået. Derfor kan det være en utfordring å få fulgt opp alle. Vi forsøker å gi tilpasset opplæring til hver enkelt, sier Risa.