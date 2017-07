1. juli hadde Marius Johansen gjort noe som bare et fåtall nordmenn har gjort før han: han har satt foten i alle verdens 198 land.

«Djengis Khan, Napoleon og Hitler mislyktes i sitt oppdrag om å legge hele verden for sine føtter. Men det klarte jeg, da jeg i dag landet på Mauritius».

Det skrev Marius Johansen (35) på sosiale medier, da han på lørdag satte foten ned i det siste landet på listen. Med det har han også tatt over tittelen som den yngste nordmannen noensinne som har vært i alle verdens land.

35-åringen tar over tittelen fra Gunnar Garfors (42), fra Naustdal i Sunnfjord, som fikk tittelen da han var 37 år.

– Reiselysten ble nok tent i 2009 etter en rundreise i Tanzania. Safari, bestigning av Kilimanjaro, eviglange strender på Zanzibar. Plutselig innså jeg hvor mye jeg ikke hadde sett og opplevd. Og så ballet det litt på seg da, forteller Johansen og ler.

privat

Fra «charterferie» til backpacking

Johansen er vokst opp i en liten bygd i Akershus, men flyttet til Bergen i 2005.

– Jeg er ikke oppvokst med et stort verdensbilde. Feriene ble brukt på hytten, rundt i Norge eller en sjelden gang på Gran Canaria. Som student hadde jeg heller ikke penger til store turer, så feriene gikk stort sett til Tyrkia med restplassbilletter. Det var da jeg fikk meg en skikkelig jobb at andre destinasjoner ble et alternativ, sier Johansen.

I starten var hadde han ingen tanker om å besøke alle de 198 verdenslandene.

– Men jeg reiste smart og prøvde alltid å få med meg så mange land som mulig, når jeg først tok turen til en gitt region. Var jeg i Vietnam, Thailand og Kambodsja var det ikke lange veien til Laos.

Borte bra, men Bergen best

Det ble en livsstil. Johansen jobber på fregatt i Sjøforsvaret, og etter flere uker til sjøs har han mye opparbeidet ferie.

– De siste årene har all fritid blitt brukt til reising. Jeg får ofte spørsmål om hvor mye penger jeg har brukt på dette, men jeg tror jeg bevisst har unngått å tenke på det, seier Johansen.

De aller fleste landene har Johansen lagt bak seg i løpet av de siste fem-seks årene.

privat

– Noen ganger har jeg spurt meg selv om det egentlig har vært vits å ha en leilighet stående tom i Bergen. Samtidig er det godt å ha et sted som «hjemme». Bergen er dessuten kanskje et av verdens flotteste byer – så lenge det er opplett!

Oppfinnsom type

Det å besøke alle verdens land handler ikke bare om tid og penger. Det er nemlig ikke alle land som er like enkle å besøke.

– I Afghanistan bør man helst kjenne noen. Løsningen ble å bli kjent med en i Kabul gjennom Airbnb. Han hentet meg på flyplassen, viste meg byen og kjørte meg tilbake til flyplassen dagen etter. Jeg var der bare et døgn, sier Johansen.

Yrket hans, som kapteinløytnant i den norske Sjøforsvaret, er heller ikke en helt uproblematisk stilling for noen land.

Fakta: MARIUS SINE TOPP FEM REISER 1. Min beste tur noensinne var til Antarktis (ikke et land). Ti dagers tur, med fire dager på kontinentet. Naturen og dyrene der nede var helt fantastisk! 2. Colombia. Jeg snakker spansk, noe som gjør at jeg syns det er spesielt interessant å reise i spansktalende land. Dessuten har Colombia alt. Flotte strender, jungel, høye fjell og god mat. 3. Sør-Afrika. Fantastiske folk. Spennende byer. Fjell og safari. 4. Kongo. (Obs! Ikke for alle på grunn av sikkerhet). En av mine to beste opplevelser har jeg hatt i Kongo. Den ene er å besøke en fjellgorillafamilie i jungelen. Den andre å sove på kanten av den aktive vulkanen Nyiragongo. Da vi lente oss over kanten kunne vi se lavaen boble. Unikt! 5. Fransk Polynesia (under Frankrike). Det er ikke tilfeldig at mange legger bryllupsreisen hit. Fantastiske strender og flott turterreng.

– I visumsøknadene oppgir jeg som regel at jeg er ingeniør, som er en sannhet med modifikasjoner.

Privat

Innpass i krigsrammede Syria var det aller vanskeligste. Landet har nemlig sluttet å skrive ut turistvisum.

– Jeg måtte rett og slett avtale en businessreise med et lokalt byggefirma, opprette en bedrift, trykke opp visittkort og bestille godkjente bedriftsstempel fra England. På innreisen så jeg ut som hvilken som helst finansmann og ingen stilte spørsmål, forteller Johansen. Han understreker at han ikke anbefaler hvem som helst å oppsøke slike land.

Iboende reiselyst

Johansen har ingen planer om å pensjonere seg som globetrotter nå som målet er nådd.

privat

– Selv om jeg har besøkt alle verdens land er det fremdeles mange steder jeg ønsker å reise til. Motivasjonen er å oppleve nye kulturer, møte nye mennesker, spise ny mat og lære mer om hvordan verden fungerer, sier Johansen.

Han mener at nordmenn generelt har godt av en liten «dannelsesreise».

– Jeg fyrer meg fort opp når jeg hører om barn og unge som bli mobbet og utestengt fordi de ikke har den nyeste Iphonen, eller de dyreste klærne. Da tenker jeg på hvor godt ungdommen hadde hatt av å se hvordan for eksempel barna i Sentral-Afrika har det.