Et bilde av mannen bak Wikileaks pryder veggen der Sylvi Listhaug ble hengt opp i fjor.

Julian Assange i orasje kjortel med hette over hodet. På brystet har han et skilt der det står «Free press». Kortet er også formet som et kikkertsikte.

Bildet har påskriften «If you tolerate this. Who will be next?»

Under Assange sitter to figurer i svart-hvitt med bøyde hoder. En av dem forestiller den amerikanske frihetsgudinnen. Den andre forestiller Justitia eller Lady Justice.

Kristin Jansen

Pressefrihet

Bildet er signert gatekunstneren AFK. Han har hengt opp bildet på nøyaktig samme veggen som den korsfestede Sylvi Listhaug var plassert for et drøyt år siden.

NRK har møtt kunstneren bak signaturen. Han forklarer hvorfor han har hengt opp bildet.

– For å prøve å illustrere hva råkjøret mot Assange egentlig handler om og hva som står på spill for oss alle hvis vi lar USA kriminalisere varsling av menneskerettighetsbrudd, sier kunstneren til NRK.

Han håper at bildet bidrar til refleksjon rundt hvor viktig det er å beskytte pressefriheten, varslere og journalister.

– Forhåpentligvis vekker det debatt og ideelt sett handling fra folk med mer innflytelse en meg, sier han videre.

Kristin Jansen

Arrestert før påske

Julian Assange er journalist, dataprogrammerer og hacker. Han er kjent for å stå bak nettstedet Wikileaks som offentliggjør hemmeligstemplede dokumenter.

I desember 2010 ble han arrestert av britisk politi etter å ha blitt mistenkt for voldtekt og overgrep mot to svenske kvinner. Selv hevdet Assange at dette var en del av en svertekampanje mot ham. Svensk påtalemyndighet henla saken mot ham i 2017.

Assange fikk diplomatisk asyl av Equador og bodde frem til 11. april i år i landets ambassade i London. Da ble tillatelsen til å oppholde seg der trukket tilbake.

Julian Assange ble straks arrestert av britisk politi.

Kristin Jansen

Sterke reaksjoner

Bildet av Sylvi Listhaug som ble hengt opp på den samme veggen i fjor vakte sterke reaksjoner.

Både tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide og biskop Halvor Nordhaug var svært kritiske til bildet. Hareide kalte bildet «usmakelig», mens biskopen kalte det «grovt karikerende.»

AFK skrev til BT at bildet var ment som «(..)en kommentar til hennes (Listhaug red. anm.) retorikk, der hun nå «ofrer seg» for å opprettholde Frp i regjering, der hun sier at hennes ytringsfrihet blir kneblet foran et fulltallig norsk pressekorps, da hun i realiteten ble stanset i å ytre høyreekstreme meninger, konspirasjonsteorier og hatretorikk av et flertall på Stortinget (..).»