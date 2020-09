På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger.

1. Olaf reddet 63 personer på havet: – Nå har du fått en bedre plass i himmelen

Les hele saken: Flukten fra Vietnam

Førstestyrmannen tok opp telefonen og ringte kapteinen på lugaren. Olaf Nymoen visste utmerket godt at skip plikter å hjelpe båter i havsnød, men ville gi kapteinen beskjed før han bremset fremdriften av det nesten 200 meter lange lasteskipet.

Svaret til kaptein Tangen står spikret Nymoens minne.

Foto: Paal Kvamme

2. Dette er ikke et klubbtreff for Morgan-entusiaster. Det er familien Nordahl.

Les hele saken: I pappas hjulspor

Jarle Nordahl (79) slår av tenningen, slukker lysene og stiger skinnkledd opp fra den lave, åpne toseteren. Å se én Morgan på veien er sjeldent nok, men snart kommer enda en mørkegrønn Morgan buldrende inn på gårdsplassen. Og en tredje, også den lakkert i British Racing Green.

Men dette er ikke starten på et landstreff for Morgan-interesserte.

Det er familien Nordahl.

3. – Vi er bevæpnet alle sammen. Det er derfor det er så fredelig her.

Foto: Jens Lenler

Les saken: Byen som forsvarer Trump med alle midler

Byen Kingman i Arizona er blant de mest Trump-vennlige i USA. En tungt bevæpnet psykiater vil gjøre alt for at det skal fortsette slik.

– Hva skal egentlig til for å kjøpe et våpen her?

Laurence Schiff ser undrende på meg gjennom solbrillene, som om han ikke helt forstår spørsmålet.

– Et kredittkort, svarer han.

Han skyver dressjakken til side, slik at han kan vise meg pistolhylsteret på beltet. Derfra trekker frem en blank pistol.

– Det er en Kimber kaliber 45. Et veldig kraftig kaliber.

Han tar magasinet ut av pistolen og viser.

– Med ammunisjon til selvforsvar. Den lager et kjempestort hull når den treffer en kropp.