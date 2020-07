Mor til 22. juli-offer fra Osterøy: – Folk må tenke på hvordan de ytrer og oppfører seg

Onsdag ble det arrangert minnemarkeringer flere steder på Vestlandet.

Publisert Publisert I dag 14:31

Tarald Kuven Mjelde fra Osterøy mistet livet under terrorangrepet på Utøya. Foreldrene Anne Mjelde og Bjarte Kuven legger ned blomster ved minnesmerket foran rådhuset på Osterøy. Foto: Paul S. Amundsen

Ni år er gått siden terrorangrepene 22. juli.

På Osterøy og Torgallmenningen i Bergen ble dagen markert med blomsternedleggelse, taler og ett minutts stillhet.

Blant de rundt tretti personene som hadde møtt opp på minnestunden utenfor Osterøy rådhus i Lonevåg onsdag ettermiddag, var foreldrene til 1 av de 69 Utøya-ofrene.

– Vi bærer det med oss hver dag

To av de drepte på Utøya, Tore Eikeland og Tarald Kuven Mjelde, var fra Osterøy.

Eikeland var leder for Hordaland AUF, og daværende statsminister Jens Stoltenber (Ap) omtalte ham i 2011 som «en av våre aller mest talentfulle ungdomspolitikere».

– Det var en fin markering, sier Anne Mjelde, mor til Tarald Kuven Mjelde, som var på minnemarkeringen sammen med faren Bjarte Kuven.

Håkon Hevrøy, leder for lokallaget Osterøy Arbeiderparti, fremførte «Til Ungdommen» under minnemarkeringen utenfor rådhuset onsdag ettermiddag. Foto: Paul S. Amundsen

Hun sier at 22. juli selvsagt er en spesiell dag for henne og mannen.

– Vi bærer det med oss hver dag, men i dag blir også andre minnet på det, sier Mjelde, og legger til:

– Det aller viktigste er at vi ikke glemmer det. Og folk må tenke på hvordan de ytrer og oppfører seg. Vi må huske på årsaken til at dette skjedde.

– Tragedien rammet Osterøy hardt

Håkon Hevrøy, leder for lokallaget Osterøy Arbeiderparti, holdt appell. Han snakket om at det er viktig å dele, men også å lytte, og at alle har sitt eget forhold til 22. juli.

– Tragedien rammet Osterøy hardt. Kjekke, rolige Tarald som hentet i barnehagen da jeg jobbet der, og smilende Tore som kunne så mye om fotballresultater, fortalte Hevrøy.

Endre Toft, fylkesleder i Vestland AUF, holdt appell flere steder onsdag. Her fra Osterøy. Foto: Paul S. Amundsen

Både Tarald Kuven Mjelde og Tore Eikeland var aktive i lokallaget, men siden 2011 har lokallaget stadig blitt mindre, forteller fylkessekretær Marita Henriksen i AUF.

Osterøy Auf er inaktivt, og var sist aktivt i 2014/15, sier Henriksen, og legger til med at de jobber med å rekruttere medlemmer.

Henriksen deltok sammen med fylkesleder Endre Toft i Vestland AUF på minnestunden på Den blå stein, og senere ute på Osterøy.

– Jeg var kun ni år i 2011, og hadde ikke noe forhold til Arbeiderpartiet eller AUF på den tiden.

Og fortsetter:

– Jeg skjønte ordentlig hva som hadde skjedd i 2015, da jeg meldte meg inn i AUF. Da forsto jeg hvor viktig det var å ta kampen videre for alle dem som ikke lenger kan, sier Toft.

Minnemarkering ved Den blå stein onsdag formiddag. Foto: Hedvig Idås

– Hat er livsfarlig

Varaordfører i Bergen, Rune Bakervik (Ap), var til stede under markeringen i Bergen sentrum.

– Dette er en sterk dag, med mange følelser. Det er en påminnelse om det vi har lovet våre unge kamerater som ble drept for ni år siden – at vi aldri skal hvile i kampen for et solidarisk og inkluderende samfunn, sier Bakervik.

Bakervik sier han deler de samme tankene som AUF-leder Ina Libak snakket om i sin minnetale utenfor regjeringskvartalet onsdag morgen.

Rune Bakervik, varaordfører i Bergen og Helena Haldorsen, leder for Bergen AUF. – Det er en påminnelse om våre unge kamerater som ble drept, sier Bakervik. Foto: Hedvig Idås

– Hat er livsfarlig, det har jeg tenkt mye på i dag. Jeg synes det Ina Libak sier er veldig viktig, forteller han.

Sammen med medlemmer fra AUF, Arbeiderpartiet og Støttegruppen for de etterlatte minnes Bakervik dem som mistet livet på Utøya og i regjeringskvartalet.

– Det er godt å være sammen med andre, og dele savnet. Det er sterkt å stå der sammen med dem som var på Utøya og kom hjem igjen, og pårørende til dem som ikke fikk komme hjem, sier Bakervik.

Emil Gadolin og Linn Kristin Engø la ned roser på Den blå stein under minnemarkeringen onsdag. Foto: Hedvig Idås

Les også 77 liv ble revet fra oss i 22. juli-angrepene. Slik blir de husket.

– Det er fin, fælt og trist

Emil Gadolin, fylkestingsrepresentant for Vestland Arbeiderparti, og Linn Kristin Engø, bystyrerepresentant, var også til stede på minnemarkeringen.

– Det er fint, fælt og trist å være her i dag, som hvert år. Mange opplever at vi de siste årene har vært for dårlig til å snakke om hvorfor 22. juli skjedde. Vi er utålmodig med at det skal tas et oppgjør mot den rasismen og de holdningene som er i samfunnet, sier Engø.

Endre Toft, leder i Vestland AUF og Marita Henriksen, fylkessekretær i AUF, var til stede på 22. juli-minnemarkeringen. Foto: Hedvig Idås

På Stranda skule i Øygarden og ved Vatnevatnet på Askøy ble det lagt ned blomster og holdt appell.

Også i Stryn var det minnemarkering onsdag ettermiddag.

Les også Sterk markering ved regjeringskvartalet – ni år etter 22. juli

Solberg talte i Oslo

Stillheten lå tungt over regjeringskvartalet i Oslo onsdag. På grunn av koronapandemien ble det lagt til rette for en dempet markering med omkring 50 mennesker.

– Vi gjentar ordene «aldri mer» for å minne oss selv på løftet vi ga: At vi hver dag skal kjempe for de verdiene terroristen ville ramme. 22. juli minner oss om at liv kan stå i fare når hatet får stå uimotsagt, sa statsminister Erna Solberg i sin tale utenfor regjeringskvartalet.