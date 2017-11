Sjefen for Bergen Næringsråd synes det er trist at Jette Christensen (Ap) år etter år kommer på en middag hun opplever som «klein».

Det var fredag Bergen Næringsråd holdt sin årskonferanse med påfølgende tradisjonsrik og storslått årsmiddag i Grieghallen.

Dagen derpå skrev stortingsrepresentant Jette Christensen at hun opplever disse årlige middagene som ubehagelige.

«Det er mer enn kjipe opplevelser på fest for en dame. Det er et problem for hele byen», skriver Christensen i et debattinnlegg.

Påpeker høy kvinneandel

Direktør Marit Warncke er ikke uten videre enig med stortingsrepresentanten.

– Hadde den unge kvinnelige stortingsrepresentantene skrevet dette for ti år siden kunne jeg forstått det, sier Warncke til BT.

– Da var det en mannsdominert bastion. Under årskonferansen og middagen i går var det nesten dobbelt så mange kvinner på scenen som det var menn. En kvinnelig styreleder og jeg som direktør tok imot gjestene til middag, og det har aldri vært flere kvinnelige gjester enn i går, sier Warncke.

Odd Mehus

– Idiotiske komplimenter

Christensen beskriver videre i sitt innlegg en kommentar hun overhørte fra en mann da hun var på vei ut fra middagen.

«Skal hun gå?, sa han og dultet i armen til min kollega. «Har du ikke kontroll på disse unge pene damene som er her for å glede oss?», skriver hun.

– Også jeg kjenner en del eldre menn som gir komplimenter på idiotiske måter. Men det er gjerne de samme som til og med kaller konene sine for småpiker. Det er noe gammelt og bergensk over det, som mange selvfølgelig oppfatter som håpløst utdatert.

Warncke mener det likevel blir for kuriosa å regne, sammenlignet med arbeidet hun mener Næringsrådet gjør for å øke deltakelsen både blant yngre, og ikke minst blant kvinner.

Håvard Bjelland

– Harde ord fra en gjest

– Christensen skriver at «det er lite jeg synes er mer ubehagelig enn festene til Bergen Næringsråd». Det er harde ord fra en stortingsrepresentant. Vil du foreta deg noe for at Christensen skal slippe å føle et slikt ubehag?

– Vi kommer til å fortsette å jobbe for at yngre og kvinner vil kose seg, og synes at årsmiddagen hos oss er stas. Hadde jeg hørt at noen av våre gjester hadde blitt utsatt for ubehagelige ting, ville jeg reagert med det samme, sier Warncke.

– Kom reaksjonen fra Jette Christensen overraskende?

– Ja. Det var jo veldig harde ord fra en gjest dagen etter at man har holdt en fest, sier sjefen for Næringsrådet.