Stein Erik (33) og Tom Alex (26) Klementsen

- Mor er den store helten til meg og Alex. Hun var alene med ni barn på Møllaren i oppveksten vår. Åtte gutter og en jente. Det var hardt for henne. Jeg husker en gang Alex spurte om å få litt mer middag. «Det er tomt nå», svarte mor. «Spis resten av mitt», sa en av brødrene våre. Vi klarte oss. Jeg var fjorten år da jeg fikk budjobb i BT og klarte å hjelpe mor med litt penger. For seks år siden gikk kjæresten og jeg til banken og spurte hva som skulle til for å få lån. Med 18 kroner på kontoen hadde vi ikke særlig å slå i bordet med. Da fikk vi klar beskjed om å spare og komme tilbake. To år etter hadde vi 300.000 kroner på kontoen. Nå har vi kjøpt hus i Åsane, har to barn og den tredje til heving. Vi pusser opp for harde livet, og Alex hjelper oss som alltid. Uten han hadde det ikke gått.