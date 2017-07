Her ser du vår sommersending med de badende bergenserne fra Helleneset.

Urd Eriksen fra Bergen kommune målte onsdagens badetemperatur til 16,2 grader - to grader mer enn ved siste måling. Og det var nok til at mange hoppet uti sjøen.

Blått flagg

Urd har også ansvaret for å ta vannprøver, slik at badende kan være sikre på at badevannet er rent og fint på kommunens mange badeplasser. På Helleneset tar hun ekstra mange prøver, siden dette er fylkets eneste badeplass med Blått flagg - den internasjonale miljøsertifiseringen.

Da BT sendte direkte fra Helleneset i 13-tiden onsdag, var det god plass på svabergene og gressplenen. Noen hadde ferie, andre hadde rett og slett tatt seg fri. Og noen var så heldig å kunne bade mens de var på jobb - som Elisabeth Skivenes og Gjert Hermansen fra Vestlund avlastningssenter. De hadde tatt med seg brukerne sine på tur ut i solen, og alle badet. Nesten.