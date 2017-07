Norges Miljøvernforbund forsøker en siste gang å utsette avliving av Havnesjefen. Tidligste tidspunkt for avliving av svanen er allerede søndag.

I en forespørsel til Os kommune ber Norges Miljøvernforbund (NMF) dem avvente avlivingen av den mye omtalte svanen i Os.

– Miljøvernforbundet forsøker nå en siste gang å få kommunen til å innse at det ikke ligger noen skam i å avvente, slik at man kan få på plass en alternativ løsning.

Det skriver Ruben Mjelde Oddekalv i en e-post til BT.

Ønsker utsettelse til september

Den etter hvert kjente knopsvanen i Os, populært kalt Havnesjefen, har vært mye omdiskutert den siste tiden.

Etter at en liten jente ble dratt under vann av svanen den 30. juni, har Havnesjefens skjebne ligget i Os kommune sine hender.

Kommunen har besluttet at svanen skal avlives. Det skjer tidligst søndag, 23. juli.

I det siste forsøket på å redde svanen, mener Miljøvernforbundet at de kan vente med avlivingen til i starten av september.

Grunnen til dette er, ifølge dem selv, at svanefaren er av stor betydning for svaneungene frem til da.

Det blir bekreftet av Sølvi Bugge, som står bak hjemmesiden «Svanehjelpen i Os».

– Svaneungene kan ikke klare seg selv før ut i september/oktober, for da lærer de å fly. De står i fare for å bli drept om det kommer en hannsvane med frieri til svanemor, sier Bugge.

– Vi ønsker et kompromiss

Et mulig alternativ til avliving var å flytte svanen til Tysnes. Fredag fant Miljødirektoratet at dette ikke ville var mulig, fordi de mener svanen vil prøve å søke hjem igjen til familien sin.

NMF beskriver dette forslaget som lite optimalt, men likevel som bedre enn alternativet, nemlig avliving.

«Vi har ikke sett på alternativet som innebærer å flytte Havnesjefen til en 1400 kvadratmeter stor innhegning som nødvendigvis optimal, men hadde slått oss til ro med at det kanskje er ett av de bedre kompromissene som kunne dukke opp, særlig gitt at det nå er ferietid og en rekke ressurser er utilgjengelige»

– Vårt ønske var hele tiden å la svanen få bli i Os, men vi innser at det vil bli vanskelig å få igjennom. Vi må finne et kompromiss, og håper at avgjørelsen kan vente til september, sier Oddekalv.