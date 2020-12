«Blir jeg blind nå?», tenkte Madeleine på vei til Haukeland. Hun var bare ti , men visste godt at morens sykdom var arvelig.

Johannes Steen

Jannica Luoto (foto)

I 2013 fikk Madeleine Hellesøy beskjed fra optikeren: hun trengte briller. Nokså udramatisk for barn flest, men for henne betydde det full utredning på øyeklinikken ved Haukeland.

Tiåringen var redd. Nå skulle hun få vite om hun kunne bli blind.

– Jeg husker den testen kjempegodt. Først satt jeg kjempelenge i et mørkt rom, så skulle jeg inn i en maskin. Der fikk jeg sterke lys blitset mot meg fra en slags parabol.

Moren Klara Hellesøy har en arvelig genfeil som kan gi sykdom under fellesbetegnelsen Retinitis Pigmentosa. Personer med disse sykdommene vil gradvis miste synet. Klara kan skimte noe lys, men i praksis er hun helt blind.

Da Madeleine var yngre tenkte hun mye på om det samme ville skje med henne.

– Sånn som for eksempel da jeg skulle begynne med briller. Da var det sånn: «shit, kan det være jeg blir blind nå?».

Klara og Madeleine Hellesøy deler en is på sydenferie. Her er hun syv år gammel. Foto: privat

Fakta Retinitis Pigmentosa Samlebetegnelse på en rekke sykdommer i netthinnen, forårsaket av arvelige genfeil.

Man kjenner til over 300 forskjellige gener som kan forandre seg og gi

netthinnesykdom. Av disse er ca. 80 assosiert med retinitis pigmentosa.

Ved noen former for retinitis pigmentosa må både mor og far et skadet gen.

Rundt 1500 nordmenn har retinitis pigmentosa. Det gjør det til en av de hyppigste årsakene til alvorlig nedsatt syn hos barn og yngre voksne

Sent i forløpet kan man oppleve «tunnelsyn», fordi synsfeltet blir innskrenket.

Det er store individuelle variasjoner i sykdomsforløp og hvor mye synet svekkes til slutt.

Det utvikles nå behandlinger med lovende resultater. Ett preparat for pasienter med en spesiell type retinitis pigmentosa har blitt godkjent i EU, men er ikke i bruk i Norge grunnet høy pris. Kilder: Retinitis Pigmentosa-foreningen, Blindeforbundet, UiB-professor Eyvind Rødahl. Les mer ↓

Moren begynte å få dårlig syn i ungdomsårene, men ville gjerne se sitt eget bryllup. Derfor giftet hun seg med Rolf Tore Hellesøy som 19-åring. Året etterpå rakk hun å se eldstesønnen.

Madeleine, som kom fire år senere, har moren aldri sett. Hun har bare vage forestillinger om hvordan datteren ser ut.

– Jeg tror hun har liten nese, kanskje høyere kinnbein enn meg, vanlig munn. Og så tenker jeg hun har håret oppi en sånn dott? Jeg har hørt at hun er veldig fin, sier Klara.

Nå er Madeleine 17 år. Hun har flyttet hjemmefra for å gå på internatskole på Framnes, men er hjemme med familien i Austevoll for en helg. Denne formiddagen står hun og sminker moren sin på badet.

– Jeg er ironisk nok opptatt av å se bra ut, sier Klara.

– Skal vi ta sånn vippegreie? spør Madeleine.

– Nei, må jeg?

– Jo.

– Det er så ekkelt. Skal jeg prøve det selv kanskje?

– Nei, nå treffer du ikke. Lenger opp. Lenger opp.

Madeleine hjelper noen ganger moren med sminken. Maskara fikser hun vanligvis selv. Foto: Jannica Luoto

Madeleine har alltid hjulpet moren med litt mer enn ungdom flest. Helt siden hun var liten har hun bidratt med alt fra sminke, til vask og matlaging.

– Det har jeg fått mye igjen for. Jeg har alltid kunnet mye i forhold til alderen min.

En gang skulle moren vise dem hvor vanskelig det ble hvis ting ikke ble lagt på riktig plass. Klara knyttet bind foran øynene på barna.

– Så ba hun meg finne skinkeosten, forteller Madeleine.

I løpet av oppveksten har hun lært en hel del om hvordan man lever uten syn. Hun har observert hvordan moren hører seg frem og løser små og store problemer.

– Hvis dere hadde tatt bind for øynene og prøvd det samme, hadde nok jeg gjort det bedre, sier Madeleine.

Madeleine glemmer ikke den dagen på Haukeland for syv år siden. Til tross for alderen kjente hun til alvoret i situasjonen.

– Jeg tenkte mye på at denne testen kom til å avgjøre resten av livet mitt.

Etter testen skulle tiåringen inn på øyelegens kontor.

Foreldrene var med henne mens legen tok en siste sjekk. Samme sted hadde moren over 20 år tidligere blitt tatt ut på gangen for å få beskjed om at hun ville miste synet.

Madelene fikk bli på legens kontor. Hun skulle ikke bli blind.

– Jeg ble så lettet. Endelig hadde jeg svar på at det ikke ville skje med meg.

Den samme beskjeden har søsknene hennes også fått. Likevel var hun i tvil i flere år etterpå. Kunne de har lest av feil på testen?

– Du vet når du reiser deg litt for fort og alt svartner? Da har jeg tenkt: «blir jeg blind nå?». Det har vært så mange ganger. «Oi, hva er dette», liksom.

I dag ler Madeleine av de mange episodene der hun har trodd at hun holdt på å bli blind. – Det skjer ikke så fort, forsikrer moren. Foto: Jannica Luoto

Hun føler seg trygg nå, men har flere ganger forestilt seg et liv som blind.

– Det hadde selvfølgelig vært dumt, men det hadde kanskje ikke vært kjempe-kjempekrise. Mamma har det jo veldig bra.

For at Madeleine og søsknene skulle fått samme øyesykdom som moren, måtte antakeligvis også far Rolf Tore ha vært bærer av en slik genfeil. Derfor var sjansen relativt liten.

Klara forteller at det uansett ikke var noe de tenkte på. Hun har gått gjennom det selv og sier hun lever godt med sykdommen.

– Det var ikke noe problem å få barn, sier hun.

Moren Klara Hellesøy har besteget fjelltopper og løpt maraton uten synet. Hun mener hun lever et fullverdig liv. Fra v: Rolf Tore, Klara, Trygve-Johannes, Victoria og Madeleine Hellesøy. Foto: privat

I øyriket Austevoll der familien bor, er flere bærere av et slikt gen enn ellers i befolkningen. Det er ikke sjelden at arvelige sykdommer hoper seg opp på små steder. I resten av landet antar man at rundt 1 av 80 er bærere.

De færreste vet selv at de er bærere, forteller Eyvind Rødahl. Han er professor ved UiB og en del av et forskningsmiljø som arbeider med arvelige netthinnesykdommer ved Haukeland universitetssykehus.

– Hvis en person kommer fra en familie med arvelig sykdom og vet at vedkommende er bærer, kan det være en mulighet med gentest av partnere. Mitt inntrykk er at det er noe få gjør.

Familien Hellesøy tar ofte fergen mellom Austevoll og Bergen. F.v: Madeleine, Klara, lillesøster Victoria og pappa Rolf Tore. Foto: Jannica Luoto

Madeleine er garantert bærer. Det betyr at hun kan føre sykdommen videre dersom hun får barn med en annen bærer.

Madeleine vil unngå å få barn som blir blinde, men vil ikke la det stoppe henne fra å være sammen med den hun ønsker.

Hun er usikker på om hun vil at hennes fremtidige partner skal gentestes eller ikke.

– Jeg har tenkt mye på det, men synes det er vanskelig å svare på. Jeg har jo tenkt at det kanskje er best at jeg finner meg noen utenfor Austevoll.

Dette bildet som moren malte som ung, fikk Madeleine til konfirmasjonen av en annen slektning. Foto: Jannica Luoto

Kilder: Blindeforbundet, Retinitis Pigmentosa-foreningen i Norge, UiB.