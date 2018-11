Klokken 13 ga ledelsen i Sjøforsvaret sin versjon av det som skjedde da fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med et tankskip i natt.

Torsdag var en dag helt utenom det vanlige på Haakonsvern. Klokken 04.03 traff det maltaregistrerte tankskipet «Sola TS» siden av fregatten KNM «Helge Ingstad» i Hjeltefjorden.

Fregatten var på hjem sørover etter å ha deltatt i Nato-øvelsen Trident Juncture.

Ikke lenge etterpå ble ledelsen i Sjøforsvaret vekket, og i løpet av morgentimene samlet på Haakonsvern i Bergen.

Klokken 13, med fregatten fortsatt sterkt krengende på et skjær utenfor Stureterminalen i Øygarden, hadde et samlet pressekorps troppet opp i kinosalen på Haakonsvern for å få Sjøforsvarets egen forklaring.

Ikke langt unna satt de fleste av de 137 medlemmene av besetningen, på Sjøforsvarets eget mottakssenter.

Mannskapet samlet i Bergen

Sjef for Sjøforsvaret, Nils-Andreas Stensønes, gjorde det tidlig i pressekonferansen klart at de ikke kom til å gå inn på det alle lurer på, hva skjedde egentlig i minuttene før tankskipet braste inn i skroget til milliardfregatten?

– Vi kommer ikke å gi noen vurdering av hva som har skjedd og hvorfor, det overlater vi til statens havarikommisjon, sa sjøforsvarssjefen.

Det som skjedde etter sammenstøtet ble det etter beste evne redegjort for:

– «Helge Ingstad» tok inn vann etter sammenstøtet. Besetningen besto av 137 personer. Åtte personer ble rapportert skadet og tatt under behandling. Mannskapet ble evakuert da fartøyet ikke var stabilt. De siste besetningsmedlemmene ble evakuert klokken 06.40, opplyste Stensønes.

Sjøforsvarssjefen understrekte videre at de på Haakonsvern har både leger og psykologer tilgjengelig. To medlemmer av besetningen er fortsatt på Haukeland og behandles for lettere skader.

Rune Sævig

– Ble satt kraftig på land

Kommandør Sigurd Smith fra sjøforsvarsstaben informerte så om det som pågår torsdag formiddag.

– Etter kollisjonen var det klart at fregatten KNM «Helge Ingstad» var skadet både under og over vannlinjen, forklarte han.

Skadene under vannlinjen var så store at det ble vurdert at fregatten ikke lenger var stabil. Den mistet styringsevne og drev på land.

– Imidlertid var undervannstopografien i området relativ bratt. Det var en overhengende fare for at fartøyet kunne skli fra land, kantre og eller synke, sa Smith.

Det ble derfor besluttet å sette fregatten kraftig på grunn. Slepebåter ble brukt for å holde fregatten inn mot land, opplyste Smith.

Bjørn Erik Larsen

AIS vanligvis ikke påskrudd

– Redningsarbeidet ledes av Sjøforsvaret, men havarikommisjonen er på vei, og vi er informert om at politiet har åpnet etterforskning, sa Stensønes.

Sjøforsvarssjefen ville ikke si noe om styringssystemene på fregatten, om vikeplikten ble overholdt eller om hvorvidt AIS-senderen til fregatten var påskrudd.

AIS (Automatic Identification System) er et system som i utgangspunktet alle skip skal ha sendere som rapportert til. Sammen med radar utgjør dette viktige virkemidler som gjør at skip kan se hvilke andre skip som er i nærheten når det er dårlig sikt.

Marinen er ikke pliktig å ha disse senderne påskrudd, og Stensønes bekreftet at de normalt sett ikke ville hatt denne påskrudd.

– Hvis skipssjef vurderer av sikkerhetsmessige grunner at den skal være på, er den på, men ellers er det relativt rutine at den ikke er på, sa Stensønes.

Det var heller ikke los om bord i fregatten.

Fullt bevæpnet

Skipet var en del av Natos stående styrker, og var derfor fullt bevæpnet. Fregatten skal være beredt til å delta i skarpe operasjoner hvor som helst i verden på kort varsel.

– Fartøyet var operativt og er utstyrt med de våpnene en slik fregatt skal ha, sa Stensønes.

Han sa at det ikke er noen fare at det skal skje en ulykke med våpnene, men at våpnene kan bli skadet dersom de havner under vann.

– Vi prøver å stabilisere fartøyet på land, og når vi har lyktes med det, vil vi starte med tetting og tømming, sa sjøforsvarssjefen.

Han la til at Nato er informert om hendelsen.

Havarikommisjonen: – Har begynt å samle informasjon

Tidligere i dag varslet Havarikommisjonen at de vil til Bergen for undersøke sammenstøtet. De første mannskapene er nesten fremme ved ulykkesstedet, opplyser direktør William J. Bertheussen like etter klokken 14.30.

– Det er mye informasjon som skal samles inn. Noe er allerede hentet, men det må kvalitetssikres, sier han.

Eksempler på opplysninger kommisjonen skal kartlegge, er teknisk informasjon, trafikkdata og informasjon fra andre fartøy.

– Havarikommisjonens mål er å skape bedre sikkerhet og hindre at slike ulykker skjer igjen. Det krever grundighet, sier direktøren.

Når Havarikommisjonen ankommer ulykkesstedet, vil de koble seg på politiet og forsvaret som har jobbet med hendelsen gjennom dagen.

Foretar avhør

Politiet fikk meldingen om kollisjon mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankbåten TS «Sola» klokken fire i natt. I alt 137 mennesker ble evakuert fra fregatten. Åtte personer er lettere skadet.

Nå har politiet startet etterforskning etter kollisjonen. Politibåten «Kjølen» var tidligere i formiddag ute ved TS «Sola» og slepebåten «Tenax», som ligger et stykke ut i fjorden fra ulykkesstedet ved Sture.

– Vi er i ferd med å gjennomføre avhør, hente inn dokumentasjon og gjøre tekniske undersøkelser, sier Karlsen.

Hensikten er ifølge seksjonslederen å kartlegge hendelsesforløpet.

– Vi vil finne ut om noen ikke har gjort som de skal, eller om det har vært en teknisk svikt. Men vi er fortsatt i en veldig tidlig fase, så det er ikke så mye vi kan kommentere enda, sier Karlsen.