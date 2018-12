Aurlandsfjellet

Første gang jeg forsøkte meg opp Aurlandsfjellet, var reisen over før vi nådde utkikkspunktet på Stegastein. Sykkelen slo seg vrang. Andre gang jeg satte meg på sykkelen var jeg ekstra klar. Da skulle fjellet erobres fra begge sider. Først over til Erdal. Så tilbake igjen. Til sammen 3000 høydemeter.

Reisen begynner alltid så nydelig ved Aurlandsfjorden. Fjorden blinker i blått og grønt mens bena visper på lette gir. Mot Stegastein kjenner jeg på pulsen, tørker svette. Men jeg er fortsatt venn med bakkene.

Lenger oppe brer et grønt gressteppe seg rundt stølene. Jeg svinger unna kurukene på asfalten, kjenner at kjøligere luft der oppe gjør tråkkene lettere. Så drar jeg mat opp fra baklommen.

I hårnålssvingene begynner fjellet å bite fra seg. Kald vind møter varm syklist. Jeg stopper sykkelen, drar frem vindjakken. Slik står jeg ekstra lenge, kjenner hvor godt det er når pulsen roer seg. Så er det opp på setet igjen.

Nesten oppe. Asfaltsvingene slynger seg gjennom landskapet, skyter rygg. På 1300 høydemeter er jeg med på en berg-og-dalbane, får aldri ro. Pulsen stiger og synker. Flaten jeg håper på kommer aldri.

For bare litt siden var jeg nede ved fjorden og nøt sommeren. Nå sykler jeg mellom brøytekantene mens turistene tar bilder av oss. Jeg føler meg eksotisk.

Toppen er alltid humørsyk: Jeg er blitt ønsket velkommen av regn og vind, blitt iskald på minutter når vannet spyles inn i sykkelskoene og presser seg gjennom lycra.

Men fjellet der oppe kan óg skru på sjarmen. Levere mild bris og sol over blanke brøytekanter. Da er jeg ikke i tvil. Her hører jeg til.

Så: Endelig nedover. Hvile for kroppen, bortsett fra hendene som bremser. Hull og dype sprekker i asfalten forteller om en barsk vinter der oppe. Erdal hilser med mildhet i luften. Og så er det turen opp igjen. Den er like lang. Jeg er bare halvveis til åtte mil.

Returen bygger karakter, gjør deg til en stayer. Når jeg nærmer meg 900 meter over havet sier kroppen ifra: Du har syklet siden i morges. Rumpen er vond. Blodsukkeret på bånn. Tankene blytunge. Og det er fortsatt mange hundre høydemeter til toppen. Det hjelper ikke at solen tørker asfalten under deg. Er det lov å stoppe litt? Svaret er nei.

Etter den helt forferdelige siste bakken, skimter jeg Aurlandsfjorden. Jeg kjenner pulsen løye mens høydemeterne dropper. Sauene breker, jeg når tregrensen. Etterpå sitter jeg helt stille over en dobbel espresso og kjenner etter. Kroppen kvitterer. Følelsen slår spabehandlinger, er heftigere enn musserende vin. Livet er godt i motbakke.