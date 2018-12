Bymann og stril

Det klassiske strilehumøret er lunt, bitande og alltid sånn akkurat passe. Bergensaren er meir frampå. Meir storkjefta. Der bymannen lar seg rive med av opp- eller nedturar, kjenner strilen det igjen som bølgjer – vårt folkeferds brusteinsgater.

Humoren, derimot, liknar. Verken bymann eller stril treng klassiske vitsar, med ei oppbygging og ei avslutning. Det er sånt som austlendingar og amerikanarar driv med. For oss kan eit blikk eller ein kommentar vere nok.

Humoren skal setje folk på plass. Kanskje skaper den litt lått òg.

Folkeslaga skil lag når det gjeld skrytet. I Bergen ligg (sjølv)skrytet og komplimenta tett som sjøbuer. På strilelandet er dei sjeldnare enn lovlege naust.

For strilane er skryt noko som skapar avstand og mistru. Kva er det skrytarane eigentleg vil?

Bergensarane reddar seg inn ved at delar av sjølvskrytet deira er ironisk meint.

Strilen har i alle år vore den utstøytte og rare fyren, sett frå byen. Fiskaren som ror med ryggen til framtida. Men det er bergensaren som er kontrasten her i vest.

Det er han som er motsatsen til det vestlandske, for bergensaren har hatt eit ganske anstrengt forhold til viktige og definerande motkulturar, som målsak, avhald og den bedehuskulturen som vaks fram i fotspora til Hans Nilsen Hauge.

Den brautande bergensaren og det lågmælte omlandet er eigentleg ei oppskrift på katastrofe. Men dei to folkeslaga har med åra blitt meir og meir vane med kvarandre. Bergensaren har nok òg blitt meir sjølvsikker, og dermed sett mindre ned på strilen.

Det gjer at identitetane er under press.

Mange strilar har rota oss inn til byen. Og mange byfolk flyttar til strilelandet på jakt etter einebustad og stor tomt.

Faren er at skrytet kjem til strilen, og at bergensaren vert mindre storkjefta. Då står heile humøret i fare. Kva har me då igjen?

Me er heldigvis langt unna ei slik krise. Det er berre til å snakke med din næraste stril eller bergensar. Forholdet oss mellom, er akkurat passe.

Den nest hardaste sanninga er at bymann og stril er avhengige av kvarandre, og at me alltid har vore det. Strilane rodde ikkje til byen for å ha det kjekt. Dei hadde nok det òg, av og til, men dei rodde for å selje varene sine.

Den hardaste sanninga er at me liknar. For skrapar du litt i dei to folkeslaga, ser det plutseleg openbert ut:

Bergensaren er ein høgrøysta stril.