Vestland Ap holder fast ved Aps landsmøtekompromiss, om Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Men i saken om fjorddeponi i Førdefjorden vant miljøforkjemperne i partiet.

Magne Rommetveit forsvarte flertallets syn, som støtter kompromisset om å åpne deler av LoVeSe. Han argumenterte med at Ap må være forutsigbart, og holde løfter, og fikk altså støtte fra rundt to tredjedeler av Vestland Ap.

– Vi ønsker ikke et varig vern av LoVeSe, vi ønsker et nei til konsekvensutredning nå, sa Rasmus Laupsa Rasmussen da han la frem mindretallet i redaksjonskomiteenes syn.

Går mot fjorddeponi

Rasmussen la vekt på hensyn til miljø, hav, fisk og fugl. Og ikke minst klimasaken.

– I klimakampen er det ingen nyanser. Her har vi et ansvar på vegne av fremtidige generasjoner. Derfor må Vestland Ap si et foreløpig nei til konsekvensutredning, sa han. Men han fikk altså ikke støtte for å endre Aps vedtatte standpunkt.

Men i saken om det omstridte gruveprosjektet i Engebøfjellet med fjorddeponi, vant miljøforkjemperne. Forslaget om å behandle løyvet til å deponere overskuddsmasser i Førdefjorden på ny, ble vedtatt med 78 mot 69 stemmer.

Dette til tross for at blant andre tidligere leder for Sogn og Fjordane Ap, Hilmar Høl, manet til respekt for tidligere vedtak, og advarte mot konsekvensene av å trekke tilbake løyve til fjorddeponi.

Lenge omstridt

LoVeSe har vært omstridt i Ap. Den lokale fagforeningstoppen, Roar Abrahamsen, har alt varslet at han melder seg ut av Arbeiderpartiet. Bakgrunnen er at flere fylkeslag i Ap er i ferd med å snu i spørsmålet om oljeleting i Lofoten. "Trist og vemodig. I dag har eg sendt min utmeldelse av Mitt Arbeiderparti. Over 30 års medlemskap er over. Tiden i tenketanken er over", skrev lederen for Fellesforbundet avdeling 5 på Facebook. En av forkjemperne for å endre partiets linje i spørsmålet om LoVeSe er AUFs Leonora Hjelle.

– Folk i vårt parti skal få lov til å ha ulike meninger om dette. Men jeg har et inntrykk at flertallet i partiet vårt er klart for et grønt skifte, sa hun til BT fredag.

BT RETTER: I en tidligere versjon av saken skrev vi at det var flertall for fjorddeponi i Førdefjorden. Det rette skal være at det var flertall mot.