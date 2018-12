KRITISK: Marius Malmo er basesjefspilot for Luftambulansen i Bergen. Han opplevde selv å miste GPS-signalet på tur for å plukke opp en pasient i oktober. – Vi ramler ikke ut av himmelen selv om vi mister signalet, men hvis det er overskyet eller dårlig sikt, må vi enten legge om ruten, eller avbryte oppdraget. Det er klart det kan få konsekvenser for pasientene, sier han. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen