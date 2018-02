22.000 på Bønes, i Fana og Ytrebygda mistet strømmen etter en eksplosjon på Kokstad søndag morgen. Ved 14-tiden skal alle skal ha fått strømmen tilbake, ifølge BKK.

En eksplosjon i en BKK-stasjon i Kokstadveien førte til at store deler av Bønes, Fana og Ytrebygda mistet strømmen søndag i 10-tiden. Også fjernvarmeanlegget til BKK ble slått, noe som førte til at ca. 1000 kunder mistet varmen.

Eystein Røssum

Bryter eksploderte

Ifølge seksjonssjef Øystein Berge i BKK er det en teknisk svikt som har ført til en eksplosjon i en effektbryter. Denne bryteren befinner seg utendørs ved Dolviken transformatorstasjon på Kokstad. Inn til denne stasjonen går det 132.000 volt inn og 11.000 volt ut.

– Dette er sånn som skjer av og til, dessverre, sier Berge.

I 11-tiden var det slått fast at ingen personer var til stede ved stasjonen da det smalt, og at ingen var kommet til skade.

Kobler om abonnenter

Bryteren som eksploderte er kledd med porselen, og porselensbiter er derfor spredd i hele området og har ført til skade på utstyr. Eksplosjonen slo også ut nabostasjonene på Rå og Skjold. BKK har folk ute der nå og sjekker, men det er håp om at disse er oppe igjen og fungerer raskt.

Men stasjonen på Kokstad vil bli liggende strømløs til BKK har fått kompetente folk på plass for å utbedre skadene. Inntil videre jobber BKK med å koble om husstander slik at flest mulig får strømmen tilbake igjen så fort som mulig.

Hørte et høyt smell

Mange har henvendt seg til Bergens Tidende om at de har hørt et stort smell akkurat da strømmen gikk.

– Vi hørte en eksplosjon, og mistet samtidig strømmen. Vi bor ca. to kilometer unna transformatoren ved Kokstad, målt i luftlinje. Vi merket drønnet helt hit, sier Aage Grantvedt. Han bor Eldshovden på Sandsli.

Grantvedt gikk nylig av som høyspentmontør i BKK.

– Det var en veldig smell, sier Grantvedt.

22.000 ble berørt av strømbruddet, ifølge BKKs nettsider, men flere og flere fikk igjen strømmen utover dagen. Følg innkoblingen på kartet under.

– Følg med!

«Det er kaldt ute, og vi oppfordrer alle som har bekjente i området til å gi en hånd til dem som trenger hjelp,» skriver kommunaldirektør Trine Samuelsberg, som leder Bergen kommunes kriseledelse, i en pressemelding.

– Det er et føre-var-prinsipp at vi ber folk være ekstra oppmerksomme på mennesker som er i en sårbar situasjon, hvis de vet om noen som trenger å bli sett til. Hvis vi får strømmen tilbake i løpet av dagen, kan vi ikke se noen særlige risiko-områder, sier Samuelsberg som legger til at det er sol ute og foreløpig bare har gått noen timer siden strømbruddet.

Mange institusjoner skal ha nødaggregat som slår inn ved strømbrudd, men kriseledelsen vil likevel undersøke hvordan strømbruddet slår ut på kommunale institusjoner i området. Foreløpig er det ikke meldt om problemer i helse- og omsorgstjenesten, går det frem av pressemeldingen.

Eystein Røssum

Flesland rammet

Også Bergen Lufthavn er rammet av strømbruddet.

– All flytrafikk går som normalt, men butikk- og servicetilbudet er litt redusert. Backupsystemet med egenprodusert strøm koblet inn da strømmen gikk på Flesland, sier Cathrine Fuglesang Framholt som er kommunikasjonssjef i Avinor.

Bybanen berørt

På grunn av strømbruddet går Bybanen hver halvtime i stedet for hvert tiende minutt. Bybanen må også snu ved Birkelundsskiftet og kjører foreløpig ikke videre til Kokstadflaten og Flesland.

– Vi får ikke ut syv vogner fra depotet på Kokstad, så vi har fire vogner ute i stedet for 11. Vanligvis begynner rushet mellom klokken 12 og 13, med mye trøkk fra 13-tiden, men vi vet ikke når strømmen kommer tilbake, sier trafikkleder Lasse Aksnes hos Keolis som er operatør for Bybanen.

I tillegg er det en feil på hovedforsyningen fra BKK til Bybanen som gjør at Bybanen må gjøre vendereis ved Birkelundsskiftet.

– Vi har for dårlig spenning, bare 500 volt i stedet for 750 volt, som gjør at strømmen går når vognene kjører inn i området mellom Birkelundsskiftet og Flesland. Vanlig rutine er at Tide skal sette opp buss for bane, sier Aksnes.

Ifølge pressekontakt Ingrid Dreyer i Skyss, ble det satt inn en buss klokken 12.15 som kjører mellom Birkelundsskiftet og flyplassen. Samtidig begynte en leddbuss å gå i skytteltrafikk mellom Birkelundsskiftet og sentrum for å bøte på at det er færre avganger med Bybanen.

– Vi er interessert i at folk skal rekke flyet sitt, så hvis folk må ta taxi for å nå flyet, tar vi imot drosjeregninger, sier Dreyer som opplyser at sanntidsskiltene på holdeplassene ikke fungerer, dermed får ikke reisende oppdatert informasjon.

Normalt på Haukeland

– Strømbruddet har ikke ført til problemer ved Haukeland Universitetssykehus etter det jeg har fått opplyst, sier kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Dårflot Olsen.

Kl. 13 opplyser kommunikasjonssjef Kirsten Å. Øystese i BKK at de har ca. 1000 kunder som fortsatt ikke har strøm.

Fjernvarmeanlegget er oppe og går igjen, men fortsatt er ca. 100 av de totalt 1000 fjernvarmekundene uten varme.

– Alle har fått igjen varmtvannet, og vi arbeider også for å gjenopprette varmeleveransen, sier kommunikasjonssjef Øystese.

Strømmen tilbake

I 14-tiden meldte BKK at alle kundene skal ha fått strlømmen tilbake.

– Alle har nå fått strømmen tilbake, men noen kunder vil oppleve korte strømbrudd utover ettermiddagen. Dette skyldes at vi optimaliserer nettet, og i den prosessen vil vi koble noen kunder på en annen stasjon, opplyser kommunikasjonssjef Kirsten Øystese i energiselskapet BKK til NTB i 14-tiden søndag.