22.000 husstander på Bønes, i Fana og Ytrebygda mistet strømmen etter en eksplosjon på Kokstad søndag morgen. Ved 14-tiden skal nesten alle ha fått strømmen tilbake, ifølge BKK.

En eksplosjon i en BKK-stasjon i Kokstadveien søndag formiddag førte til at store deler av Bønes, Fana og Ytrebygda mistet strømmen i titiden. Også fjernvarmeanlegget til BKK ble slått, noe som førte til at cirka 1000 kunder mistet varmen.

Bryter eksploderte

Ifølge seksjonssjef Øystein Berge i BKK var det en teknisk svikt som førte til eksplosjonen i en av effektbryterne. Bryteren befinner seg utendørs ved Dolviken transformatorstasjon på Kokstad. Inn til denne stasjonen går det 132.000 volt inn og 11.000 volt ut.

– Dette er sånn som skjer av og til, dessverre, sier Berge.

I 11-tiden ble det slått fast at ingen personer var til stede ved stasjonen da det smalt, og at ingen var kommet til skade.

Eystein Røssum

– Vil ta lang tid

Bryteren som eksploderte er kledd med porselen, og porselensbiter er derfor spredd i hele området og førte til skade på utstyr. Eksplosjonen slo også ut nabostasjonene på Rå og Skjold.

– Det vil ta lang tid før vi får reparert skadene på Kokstad. Hvor lang tid tør jeg ikke si, men selv om det jobbes på spreng kan det se ut som arbeidet kommer til å fortsette utover mandagen, sier Anne Mette Tuvin, kommunikasjonsrådgiver i BKK til BT søndag kveld.

Hørte et høyt smell

Mange henvendte seg til Bergens Tidende da de hørte det store smellet idet strømmen gikk.

– Vi hørte en eksplosjon, og mistet samtidig strømmen. Vi bor cirka to kilometer unna transformatoren ved Kokstad, målt i luftlinje. Vi merket drønnet helt hit, sier Aage Grantvedt.

Han bor Eldshovden på Sandsli og forteller at eksplosjonen var et «veldig smell».

Koblet om kundene

BKK jobbet hele søndagen med å koble om de 22.000 husstandene til andre strømnett.

Klokken 14 hadde de aller fleste fått strømmen tilbake, men 25 husstander på Apeltunhaugen hadde fremdeles ikke strøm i 17-tiden.

– Strømmen er noe ustabil noen steder. Dette er fordi vi har måttet koble de opp til andre strømnett som blir høyt belastet. På grunn av kulden bruker folk naturlig nok mer strøm, sier Tuvin på BKK.

BKK koblet opp aggregater for de husstandene som hadde svært ustabil strømtilførsel.

Beklager dårlig kommunikasjon

BT har snakket med flere av dem som manglet strøm store deler av søndagen, og som reagerer på at BKK varslet så sent.

– Dessverre gikk strømmen også i konsernbygget vårt, som ligger vegg til vegg med den rammede stasjonen. Det gjorde at anleggene våre koblet seg ut i en lengre periode, og vi fikk derfor ikke varslet kundene våre slik vi pleier, forteller Tuvin.

– Det beklager vi. Denne gangen ble vi rammet av vårt eget strømbrudd.

Flesland og Bybanen rammet

Også Bergen Lufthavn og Bybanen ble rammet av strømbruddet.

– All flytrafikk går som normalt, men butikk- og servicetilbudet er litt redusert. Backupsystemet med egenprodusert strøm koblet inn da strømmen gikk på Flesland, sa Cathrine Fuglesang Framholt i 12-tiden. Hun er kommunikasjonssjef i Avinor.

Bybanen måtte innstille flere av sine avganger og gikk kun hver halvtime. Banen måtte også snu ved Birkelandsskiftet og kjørte i perioder ikke videre til Kokstadflaten og Flesland.

Årsaken var feil på hovedforsyningen fra BKK til Bybanen.

– Vi har for dårlig spenning, bare 500 volt i stedet for 750 volt, som gjør at strømmen går når vognene kjører inn i området mellom Birkelandsskiftet og Flesland, sa trafikkleder Lasse Aksnes hos Keolis, som er operatør for Bybanen.

Eystein Røssum

Buss for bane

Ifølge pressekontakt Ingrid Dreyer i Skyss, ble det satt inn en buss klokken 12.15 som kjørte mellom Birkelandsskiftet og flyplassen. Samtidig begynte en leddbuss å gå i skytteltrafikk mellom Birkelandsskiftet og sentrum for å bøte på at det var færre avganger med Bybanen.

– Vi er interessert i at folk skal rekke flyet sitt, så hvis folk må ta taxi for å nå flyet, tar vi imot drosjeregninger, sier Dreyer, som opplyser at sanntidsskiltene på holdeplassene ikke fungerte, dermed fikk ikke reisende oppdatert informasjon.