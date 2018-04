ØNSKER ÅPENHET: Petter Eide (SV) i justiskomiteen ønsker at alle utlendingskontroller skal loggføres og offentliggjøres. FOTO: Bergens Tidende, Håvard Bjelland

FN bekymret for raseprofilering i norsk politi

FNs menneskerettighetskomité er bekymret for raseprofilering i det norske politiet under ID-kontroller. Petter Eide (SV) krever at politiet skjerper loggføringen.