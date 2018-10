Raymond vant instagram-konkurranse i starten av uken, søndag endte det med bryllup på Flesland.

Etter 14 års forlovelse og to barn, hadde Raymond Nesse fått nok av å vente. Mens forloveden Gry Aksnes drømte om et lite, intimt bryllup, fant Raymond frem telefonen.

På en instagram-konkurranse hadde han vunnet to billetter til en bryllupsmesse på Flesland, men Raymond – en handlingens mann – øynet muligheten til å gjøre mer enn bare å planlegge bryllup på messen. Han sendte sms til arrangøren: «Hei, har et spørsmål. Er det mulig å gifte seg på messen?»

Dette var på tirsdag. Han hadde fortsatt ikke snakket med sin kommende kone.

Hadde ikke troen

Da han onsdag fortalte den kommende bruden at bryllupet de hadde drømt om i 14 år skulle skje fire dager seinere, hadde hun ikke helt troen.

– Jeg trodde ikke han skulle få det til, innrømmer hun.

Raymond hadde imidlertid alliert seg med flere av dem som arrangerte messen, og mente dette skulle gå fint.

– Hun liker å ha kontroll på alt, og det fikk hun jo ikke, medgir han, men legger til:

– Men hun fikk prøve kjolen på torsdag.

– Føltes ikke som en gimmick

Paret bor på Sotra, men Raymond er opprinnelig fra Bergen og Gry fra Norheimsund. Natten før bryllupet bodde de på hotell og søndag morgen ble Gry kjørt opp til bryllupsmessen.

– De har dullet med meg i hele dag. Det gikk overraskende fint. Du følte ikke du var på en messe, sier hun.

Søndag ettermiddag var tiden kommet, og med en sal full av intetanende messegjester, og litt familie, ble de to viet på catwalken.

– De hadde fått det veldig personlig. Det handlet om oss to, det følte ikke som det var en gimmick, sier hun.

God dato

På vei til fotografering, og seinere middag på et hotell i byen, var brudeparet godt fornøyd med endelig å være gift.

– Jeg liker det lite og intimt. Og det ble det jo ikke. Men festen etterpå blir jo det, forteller bruden.

For Raymond, som for en uke siden ikke visste han skulle gifte seg denne helgen, var det ekstra stas at bryllupet falt på akkurat søndag.

– Jeg har alltid sagt at vi måtte gifte oss før jeg fyller 40. Og i dag er bursdagen min, og jeg ble 40 år!